شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ملتقى كلية الهندسة والبترول للتدريب الذي نظمه مكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في مدينة صباح السالم الجامعية يوم أمس.



كـمــا استعرض الصندوق من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للملتقى إصداراته الاعلامية التي تبرز دوره في دعم جهود التنمية البشرية داخل الكويت، لاسيما دعمه السنوي لبرنامج «تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج» منذ عام 2004، الذي بلغ عدد خريجيه أكثر من 850 متدربا ومتدربة. وبدوره، أشاد د. سلطان العنزي أستاذ الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت، بالبرنامج الذي ينظمه الصندوق والذي يسعى لرفع كفاءة الأيدي العاملة الكويتية وتشجيعها وتحفيزها من خلال البرنامج المكون من ثلاث مراحل تدريبية نظرية وعملية داخل وخارج الكويت.



وأضاف العنزي ان هذا البرنامج يهدف إلى تزويد السوق المحلي بالكفاءات والخبرات العلمية في مختلف التخصصات الهندسية بعد اكتساب المتدربين المهارات الكافية متضمنة أحدث التقنيات وأساليب الإدارة العالمية من خلال انضمامهم لأفضل الشركات العالمية.