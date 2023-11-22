محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



سجل مواطن قضية خيانة أمانة ضد صديقه في مخفر بمحافظة الجهراء بعد عدم اعادة شاليه متنقل، وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه فيما نسب اليه.



وقال مصدر امني ان بلاغا تقدم به مواطن امس الاول لأحد مخافر محافظة الجهراء يفيد بأن صديقه الذي تربطه به علاقة منذ سنوات ترك عمدا شاليها متنقلا، وعندما طلب منه ان يأخذ الشاليه المتنقل رفض وحاول ان يعرف سبب الرفض إلا انه لم يجب رغم محاولات عديدة، الأمر الذي دفع المواطن الى التوجه للمخفر وتسجيل قضية.



من جانب آخر، سجل وافد قضية نصب واحتيال ضد شخص في محافظة حولي باع له طرادا وعندما قام بعرض الطراد من اجل البيع تبين أن المواصفات تختلف عما ذكره البائع واكتشف ذلك عن طريق المسح البحري وعندما حاول إعادة الطراد رفض البائع ليتم تسجيل قضية.