قام آمر القوة البرية (مدير تمرين تكامل/ 1) اللواء الركن محمد السويط صباح أمس بزيارة ميدانية لمركز عمليات قيادة قوات درع الجزيرة في لواء الشهيد المدرع تمهيدا لمشاركتها في تمرين تكامل/1 والمقرر أن تنطلق فعالياته الأسبوع القادم، حيث كان في استقباله قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، شملت الزيارة جولة بمركز عمليات قيادة الدرع استمع خلاله إلى شرح من قبل أركانية قيادة الدرع حول الواجبات الموكلة لهم في تنفيذ التمرين.



وأشاد آمر القوة البرية بما شاهده من استعدادات وتنظيم وعمل مشترك لإنجاح التمرين، الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الجاهزية القتالية والتكامل بين القوات المشاركة.