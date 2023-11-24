أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، أنها التقت رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد العليان ضمن جهودها المعلنة للدفع بإنشاء الجامعة التطبيقية بعد فصل كليات هيئة التطبيقي الخمس من كيانها الحالي، وذلك استنادا إلى القرار 131/2016 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأضافت الرابطة في بيان صحافي، أنها بعدما عرضت تصورها المبني على عمل مؤسسي ودراسات فنية أعدتها لجان عمل حكومية من داخل وخارج الهيئة ومكاتب استشارية أجنبية، أعلن النائب حمد العليان أنه سيضع تصور الرابطة أمام اجتماع اللجنة التعليمية القادم، والذي ستحضره الرابطة بصفتها ممثلا للهيئة التدريسية بكليات التطبيقي.



واختتمت الرابطة البيان بالتأكيد على تمسكها بالقرار 131/2016 كمرجعية أساسية في هيكلة الكليات التطبيقية، كما شكرت النائب العليان على اهتمامه بمطلبها، وكذلك على حفاوة الاستقبال.