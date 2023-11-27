أعلنت مديرية الموانئ السورية أمس إغلاق جميع الموانئ البحرية على امتداد الساحل بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت المديرية في بيان على فيسبوك إن جميع موانئ الصيد والنزهة والمراسي والموانئ التجارية على طول الساحل السوري أغلقت نظرا لاشتداد الظروف الجوية من ازدياد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.



وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض السواحل السورية لرياح نشطة تتجاوز سرعتها 85 كيلومترا في الساعة وأجواء مغبرة تغطي المناطق الشرقية من البلاد.



من جهته، بين رئيس مركز التنبؤ في الأرصاد الجوية شادي جاويش، أن المنخفض الجوي في سورية بدأ أمس في المناطق الساحلية وسيشمل اليوم بعض المناطق الداخلية.



وأوضح جاويش أن كمية الهطول المطري المتوقعة خلال المنخفض الحالي ستكون جيدة في المناطق الساحلية، في حين ستكون أقل في المناطق الداخلية مقارنة بالمنخفض الماضي.



وحذر جاويش من النشاط على سرعة الرياح، الذي سيستمر حتى هذه الليلة مع هبات قد تتجاوز سرعتها الـ 85 كم/س أحيانا.



وأضاف جاويش لـ «أثر»: «هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم وغدا في جميع المناطق بسبب الكتلة الباردة المرافقة للمنخفض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 حتى 4 درجات مئوية تقريبا ويكون الإحساس الحقيقي أقل من ذلك بسبب الرياح الباردة».



كما حذر رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في الفترة التي تلي المنخفض تحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب وجود الرطوبة وارتفاع الضغط الجوي السطحي.