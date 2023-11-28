ناقشنا في المؤتمر أحدث السبل الجراحية بالليزر وكذلك العلاج بالتبخير



كشف رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم عن أن تضخم البروستاتا يصيب نحو 85% من الرجال فوق سن الـ 50 عاما، مبينا أنه كلما زاد عمر الرجل ارتفعت معه احتمالية إصابته بهذا المرض، فقد تصل مثلا احتمالية الإصابة بالمرض إلى نحو 90% بعد سن الـ 70.



جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر السادس عشر لرابطة المسالك البولية الكويتية، بالتعاون مع الرابطة العربية لإقامة المؤتمر العشرين في الكويت.



وقال الغانم إنه شارك في ورشة عمل حول الحلول العلمية عن طريق الليزر للبروستاتا، موضحا أن الورشة كانت بحضور أطباء مختصين من المملكة المتحدة، تم فيها نقاش أحدث السبل الجراحية بالليزر، وكذلك التبخير، والحمدلله هذه التقنيات موجودة هنا في الكويت، ونقوم بإجراء هذه العمليات بخبرة وكفاءة عاليتين.



وتابع أن مضاعفات تضخم البروستاتا تنقسم إلى أعراض بولية والتهابات وآلام خلال التبول، ومن الأعراض البولية ضعف تدفق البول، وتقطيع البول، وتكراره، مع احتمال الاحتباس البولي، ومن مخاطر هذه الحالة ضعف عضلة المثانة، ما يؤدي إلى احتباس دائم، تكون حصوات المثانة البولية، كما أن بعض المرضى يصاب بفشل كلوي، بسبب الاحتباس البولي.



أما فيما يخص طريقة علاج البروستاتا، فذكر الغانم أنها إما بالعلاج التحفظي أو الدوائي أو الجراحي، ويتم ذلك من خلال تقدير الطبيب المعالج ودرجة المرض، فبعد تشخيص المريض ومعرفة التاريخ المرضي منه، يطلب الطبيب عمل سونار للمثانة البولية للبروستاتا لمعرفة حجمها ومن ثم الطلب من المريض إجراء تحليل وظائف الكلى والبول، للتأكد من عدم وجود التهابات في البول.



واختتم الغانم حديثه بتوجيه الشكر إلى رابطة المسالك البولية على حسن تنظيم هذا المؤتمر العلمي المفيد الذي تم فيه تبادل المعلومات، وصقل الخبرات.