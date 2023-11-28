قال وكيل الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة النائب د.حمد المطر إن الكويت تسعى إلى حشد الدعم لاعتماد مشروع قرار تقدمت به تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والذي يؤكد حقها في سيادة أراضيها البرية والبحرية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب المطر لـ «كونا» عقب اجتماع تنسيقي خليجي يسبق اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية يعقد في مدينة أنطاليا التركية. وقال «عملنا على حشد أصوات البرلمانات لاعتماد مشروع القرار الكويتي» وجميع مشاريع القرارات المقدمة خلال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة. وشدد على أهمية احترام سيادة الكويت على أراضيها البرية والبحرية، مؤكدا أنه «لا يمكن لأحد التعدي على سيادة أراضي الكويت بالقول أو الفعل سواء في قضية خور عبدالله أو حقل الدرة». وقال إن «مجلس الأمة الكويتي سيظل دائما متمسكا بمبدأ مهم وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولذلك يجب على كل الدول احترام سيادة أراضينا وعدم المساس بها».