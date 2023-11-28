أقام قسم دراسات المعلومات في كلية التربية الأساسية ملتقى المعرفة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته» برعاية من مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام وبحضور عميد الكلية أ.د.طلال المسعد وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والمهتمين به.



افتتح الملتقى بكلمة ألقاها د.المسعد أكد فيها على أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره النقلة الكبرى التي غيرت العالم، فكل دول العالم في تنافس مستمر بمجال التكنولوجيا وتطوراتها التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مشيرا إلى أن ما يميز هذا الملتقى هو استضافته لكوكبة من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي لطرح الأفكار وآخر التطورات في هذا المجال.



تضمن الملتقى عدة جلسات حوارية يقدمها نخبة من المختصين، من خلالها تم التطرق لبعض أهم المحاور منها الذكاء الاصطناعي في المكتبات، وأمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وأنواع تطبيقاته، ومستقبل صناعة المحتوى في ظل الذكاء الاصطناعي.



في الختام تم تكريم المحاضرين والمشاركين على جهودهم المبذولة في إثراء الملتقى.