دارين العلي



في إطار السعي للاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة، تلقت وزارة الكهرباء الماء اقتراحا من معهد الكويت للابحاث العلمية بإجراء دراسة بعنوان تطوير وتشغيل محطة تجريبية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية.



وقالت مصادر مطلعة ان هذا المشروع التجريبي، في حال تبنيه، من شأنه ان يشكل خطوة اولى في اطار دعم الانتاج والامن المائي في البلاد عبر محطات متنقلة تعمل بالتناضح العكسي عبر الطاقة الشمسية، ويمكن ان تعمل على تحلية مياه البحر او المياه الجوفية في الآبار الساحلية.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من التقنيات الحديثة في الطاقات المتجددة سواء لتحلية المياه او توليد الكهرباء بما يدعم الشبكة المحلية عبر وسائل مختلفة.



وأشارت المصادر الى انه في حال تبني التجربة ونجاحها يمكن ان تطبق عن طريق القطاع الخاص والاستفادة منها عبر شراء الطاقة.





