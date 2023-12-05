وجه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



تعد الإدارة العامة للجمارك الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال ذات الصلة بالشؤون الجمركية، كما أنها تعد خط الدفاع الأول لحماية أمن البلاد من دخول المواد الممنوعة إليها.



واضاف أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ما يلي: إلا أن الكثير من المواطنين والمقيمين يشتكون من تلف ممتلكاتهم أو فقدان بعضها جراء التفتيش الجمركي، خاصة ذات القيمة المادية منها باستخدام سكين أو مشرط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:



1- ما الآلية التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك في تفتيش مقتنيات الأفراد والمحافظة على سلامتها؟



2- هل لدى الإدارة طرق جديدة لتفتيش المقتنيات عبر أجهزة متطورة دون الحاجة إلى استخراج المقتنيات أو تفتيشها ذاتيا؟