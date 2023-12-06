

عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب محمد النشمي أن الموهبة هي الأهم في مجال الكتابة، وقال: إذا قمنا بتعليم أي شخص من دون ملكة الكتابة فلا نستطيع أن نفعل شيئا، فالتعليم والموهبة يكملان بعضهما، لافتا الى أن تعلم كتابة السيناريو «سهل» لكن يحتاج إلى عامل الوقت والشغف حتى يتحمل الشخص صعوبات هذا المجال.



وشرح النشمي، خلال دورة «كتابة السيناريو التلفزيوني» التي قدمها بمقر رابطة الأدباء الكويتيين في العديلية برعاية الهيئة العامة للشباب، طرق ابتكار القصة وشخوصها وتحديد قضاياها وأهدافها، وكيفية وضع خطة فنية لكتابة المسلسل، وخلق الأحداث والتصاعد الدرامي، كذلك تطرق الى كتابة السيناريو بتفاصيله الدقيقة، ونقل العمل لمرحلة التنفيذ، والمحاذير الرقابية في النصوص التلفزيونية.



ووجه الكاتب النشمي الشكر الى الهيئة العامة للشباب، ورابطة الأدباء الكويتيين على تنظيم هذه الدورة، آملا أن تكون مفيدة ومثمرة ويخرج منها أقلام شابة واعدة تبدأ طريقها في هذا المجال، وتخط مستقبلها في الإعلام الكويتي.



من جهتها، قالت رئيسة أكاديمية الأدب لوجين النشوان: أعتبر دورة «كتابة السيناريو التلفزيوني» من أهم الدورات، لأن السيناريو هو الترجمة الحقيقية للعمل الأدبي سواء كان رواية أو قصة قصيرة، وفي هذه الدورة تعلم المشاركون كيف نحول أعمالنا الأدبية إلى تلفزيونية وفنية لها تأثير على المشاهد بشكل عام، ونتخطى جمهور القراء ويصبح الجمهور أوسع وأعمق من ذلك، مؤكدة أن خطة الأكاديمية لا تقتصر فقط على الدورات الاعتيادية، بل تتناول أدوات الكتابة، وهناك دورات وورش فنية تؤهل منتسبيها ليكونوا كتابا محترفين في جميع المجالات.