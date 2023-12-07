قال النائب د.حمد المطر إن هناك ترتيبات تعد لإعادة رسم ملامح المنطقة تحت مسمى «شرق أوسط جديد»، مؤكدا الحاجة الى إعادة صياغة خطاب الكويت الديبلوماسي بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة.



وأوضح المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، انه تحدث في كلمته بدور الانعقاد الأول خلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري عن سياسة الكويت الخارجية، معقبا بجملة «الله يستر على الكويت» نتيجة لوجود مؤشرات إلى حدوث تغيرات في المنطقة.



وأضاف إن تلك المؤشرات بدت أكثر وضوحا الآن للاتجاه نحو ما يعرف بـ «شرق أوسط جديد»، مبينا أن «الكويت بعيدة كل البعد عن هذا الترتيب خصوصا أنها بدأت في فقد وزنها الإقليمي فيما يتعلق بسياستها الخارجية».



واعتبر المطر أن المؤشرات التي تدلل على ذلك «زيارة رئيس وزراء اليابان إلى ثلاث دول خليجية من دون زيارة الكويت التي تعتبر من أكبر موردي النفط لليابان، وزيارة الرئيس التركي للخليج وتوقيعه اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع اقتصادية ولم يأت إلى الكويت برغم العلاقة الممتازة والتاريخية ما بين البلدين»، معقبا «هنا أضع علامات استفهام».



وأشار إلى أنه في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس وخلال مناقشة الحساب الختامي، تمت إفادة اللجنة بأن الكويت بعد تجديد وديعتها التي تصل إلى ملياري دينار في جمهورية مصر العربية طلبت من أحد البنوك المملوكة لها مليون دينار رسوما للطوابع إلا أن مصر منعت دفع المبلغ.



وأكد المطر حاجة الكويت إلى إعادة صياغة خطابنا الديبلوماسي في ظل الحديث الذي يتم بشكل كبير في أن هناك تغيرات في الشرق الأوسط وفي المنطقة، مشددا على «ضرورة استغلال ما تبقى لدينا من إرث لبناء علاقات دولية جديدة مبنية على ثقل الكويت الذي بدأ يتلاشى».



وقال المطر «لقد اطلعت على تقارير تفيد بأن هناك ترتيبات تعد في المنطقة»، متمنيا «ألا يكون هناك شرق أوسط جديد والكويت بعيدة عنه».