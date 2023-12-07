قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة في شأن قيام بلدية الكويت بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بالترخيص لإقامة ديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وفقا للشروط، قال في مقدمته ما يلي: نظرا لأهمية «الديوانيات» لإقامة مناسبات متعددة بها وللجانب الاجتماعي المهم وحيث إن بعض المنازل لا تكفي مساحتها لإقامة الديوانية ويضطر بعض الموطنين لإقامة الديوانية أمام المنازل بسبب وجود مساحة كبيرة أمام منزله، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



قيام بلدية الكويت بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بالترخيص لإقامة ديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وفقا للشروط الآتية:



٭ أن تقام الديوانية من مواد خفيفة مثل الخيمة أو الحديد وليست من مواد خراسانية على أن يكون شكلها متوافقا مع الذوق العام.



٭ أن تبعد عن الرصيف والشارع بمسافة لا تقل عن مترين.



٭ ألا تحجب الرؤية أمام السيارات ولا تعوق الخدمات العامة.



٭ ألا تستغل كغرف للنوم أو لأغراض أخرى بخلاف الاستخدامات المعروفة للديوانيات.



٭ ألا تضايق الجيران القريبين من مكان الديوانية.



٭ ألا يزيد إجمالي مساحة الديوانية مع مرافقها على 100م2.



٭ فرض رسوم سنوية على صاحب الديوانية بقيمة دينارين عن كل متر مربع.



٭ في حالة مخالفة أي من الشروط السابقة فعلى الجهات المسؤولة عنها إنذار صاحب المخالفة لمدة شهر لتصحيح المخالفة على أن تزال الديوانية بعد مرور المهلة المقررة.