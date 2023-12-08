وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، جاء كما يلي:



يعد مشروع القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» المعلن والذي أطلق في عام 2022 أحد المشاريع الوطنية الرائدة والطموحة في مجال الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة للدولة، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام على الإطلاق، لاتزال التوقعات المعقودة على هذا المشروع بعيدة عن التحقق. فعلى الرغم من الدعم الحكومي والإمكانات المتاحة، إلا أن النتائج والإنجازات العملية للقمر الاصطناعي حتى الآن مازالت دون المأمول بل غير متوافر أي معلومات، فلا توجد أدلة واضحة على استخدام بيانات وصور القمر في أبحاث أو مشاريع علمية، كما أن إسهاماته في دعم التنمية والقطاعات الحيوية محدودة.



وتثير تلك التساؤلات مدى كفاءة وفعالية الإدارة الموكلة بالمشروع ومتابعة أدائه والاستفادة منه، كما تطرح تحديات بخصوص التخطيط السليم وترتيب الأولويات في توظيف مخرجات مثل تلك المشاريع الوطنية الكبرى ويضع الكويت أمام إحراجات حول مخرجات مشاريعها العلمية والعالمية، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آخر المستجدات حول أداء ونتائج القمر الاصطناعي الكويتي منذ إطلاقه قبل أكثر من عام، وهل حقق الأهداف المرجوة منه حتى الآن؟ مع تزويدي بالوثائق حول ذلك.



2 ـ هل استخدمت أي من البيانات أو الصور التي يوفرها القمر الاصطناعي في مشاريع بحثية وطنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما تلك المشاريع؟ مع تزويدي بما يلزم من الوثائق.



3 ـ ما مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود خلل فني في القمر الاصطناعي أدى إلى تعطله، وهل ثمة جهود لإصلاح هذا الخلل؟



4 ـ كيف يمول مشروع القمر الاصطناعي حاليا بعد انتهاء الدعم المالي المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟



5 ـ ما حجم الكادر البشري الكويتية العامل ضمن فريق إدارة مشروع القمر الصناعي وتشغيله، وهل توجد خطط للتدريب والتأهيل؟ مع بيان الأسماء والتخصصات العلمية.



6 ـ هل يخضع القائمون على المشروع لتقييم دوري لأدائهم، ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟



7 ـ ما الموعد المتوقع لإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الثاني «كويت سات 2» بحسب الجداول الزمنية المعلنة، وما استعداداتكم لذلك؟



8 ـ ما الأعمال التي قام بها الفريق الذي يدير أعمال هذا القمر الاصطناعي؟



9 ـ ما الميزانيات الدورية التي يصرفها الفريق المختص في إدارة القمر الاصطناعي؟ مع بيان ذلك بالوثائق.



10 ـ ما الهيكل الإداري لإدارة أعمال هذا القمر الاصطناعي والتبعية الإدارية له في الجهات الرسمية في الكويت؟



11 ـ ما المخطط الزمني المرسوم لإبقاء القمر الاصطناعي واستمرارية عمله؟