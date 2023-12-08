قال النائب فهد المسعود إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد عن مشاريع إصلاح وصيانة الطرق في الكويت.



وقال المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه في ظل غياب المؤشرات وبوادر البدء في إصلاح الطرق أصبح هاجسا ومصدرا لقلق ومعاناة كل أهل الكويت، مبينا أن استمرار رداءة الطرق يعرض أرواح الناس للخطر ويكبدهم الأضرار الجسيمة في مركباتهم. وأضاف أن أهم محاور الاستجواب الذي قدم لوزيرة الأشغال السابقة د.أماني بوقماز كان المتعلق بمشروع إصلاح الطرق وصيانتها. وأكد المسعود رفضه التام لأي تأخير أو تسويف أو البطء في تنفيذ مشروع إصلاح الطرق وصيانتها. وبين أنه من هذا المنطلق وجه أسئلة برلمانية للوزير عما إذا كانت الوزارة قد وقعت عقودا لمباشرة صيانة الطرق وهل هناك خطة زمنية للبدء بمشاريع صيانة الطرق على مستوى كل محافظات الكويت.



وأوضح أنه طلب في سؤاله تزويده بهذه الخطة إن وجدت والمدة الزمنية المتوقعة لبدء ونهاية المشروع والتكلفة الإجمالية للمشاريع في جميع محافظات الكويت.



وأوضح أنه طلب صورا عن عقود المشاريع والخطة الزمنية وأي خطط بديلة للوزارة في حال تعثر الخطة الرئيسية حتى يكون هناك اطمئنان باستمرارية عملية إصلاح الشوارع. وأفاد بأنه طلب من الوزير تزويده بعقود صيانة الشوارع التي تم البدء بها بالفعل بالرقم والدليل. وتمنى المسعود من الوزير الرد على سؤاله بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الأمر أصبح لا يطاق، وأن يخرج الوزير بتصريح يطمئن ويبشر به أهل الكويت بأن صيانة الطرق قد بدأت بالفعل.