عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، حضره كل من نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب ورئيسة قسم مكتب المجلس د. حنان الدغيشم.



واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق في أبرز التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية التي شابت بند المصروفات الخاصة في الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة عن السنوات المالية من 2013/2014 ولغاية السنة المالية 2021/2022، متضمنا أهم النتائج والتوصيات.



كما اطلع المكتب على تقرير اللجنة في التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت أعمال قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) منذ تأسيسها وحتى السنة المالية 2021/2022.



واطلع المكتب على المخالفات المالية والقانونية التي شابت إجراءات تأسيس قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) خلال السنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016.



واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق بشأن الملاحظات الإدارية والمخالفات المالية والتجاوزات القانونية التي شابت قرارات الشعبة البرلمانية كما هو ثابت في حسابات وسجلات الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنوات المالية 2013/2014 ولغاية السنة المالية 2021/2022.



وقرر مكتب المجلس تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة رقم (14) من القانون رقم (17) لسنة 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة رقم (18) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.