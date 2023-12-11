المواطنون يحق لهم تقديم «الرقمية» لرجال المرور .. وطباعتها ضروري لاستخدامها في البلدان الأخرى

اللون الأخضر في الهوية الرقمية يدل على صلاحية الرخصة و«الأحمر» يعني السحب أو الانتهاء

القرار تجنباً للانتظار ساعات طويلة .. واستخدام رخص القيادة الصادرة من بلدان المقيمين حال تنقلهم خارج الكويت



أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه الإدارة العامة للمرور بالوزارة بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، اعتبارا من أمس دون الحاجة لطباعتها.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن عملية تجديد رخص القيادة تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقرارات واللوائح المنظمة سيتم قبول طلبه إلكترونيا، ومن ثم تفعيل الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق «هويتي».



وذكرت الوزارة أن قرار النائب الأول استثنى السائق المنزلي وسائقي الشاحنات لنقل البضائع عبر الدول من استخراج رخص السوق الورقية.



وأضافت أنه يمكن للمقيمين في الكويت التأكد من صلاحية رخصة القيادة عبر تطبيق «هويتي» والتأكد من وجود العلامة الخضراء والتي تدل على صلاحية الرخصة، أما العلامة الحمراء فهي تدل على انتهاء الرخصة وعليه وجب تجديدها عبر تطبيق «سهل»، أو سحبها طبقا لقانون المرور في الكويت، وعلى صاحب الرخصة مراجعة الإدارة العامة للمرور، وعند السفر خارج الكويت يتوجب على الإخوة المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.



وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استكمالا لعملية التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وتسهيلا وتبسيطـــا للإجـــراءات وتقليصا للدورة المستندية وتوفيرا على المال العام.



وجاء قرار النائب الأول بعد أشهر من صدور القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2023 والذي يحدد صلاحية رخص القيادة للمواطنين والمقيمين بمختلف مواد الإقامة والتي حددت صلاحية رخصة القيادة بـ «عام واحد» للمقيمين قابلة للتجديد.



إلى ذلك، قال مصدر إن اعتماد الشيخ طلال الخالد لهذا القرار يأتي عقب رصد وقوف الوافدين لساعات طويلة بانتظار طباعة الرخصة الورقية واصطفافهم في طوابير لساعات، وعلى مدار أيام في بعض الأحيان.



وذكر المصدر ان المواطنين باستطاعتهم تقديم رخص السوق الإلكترونية لرجال المرور في الكويت، لافتا الى ان الرخصة الورقية والمعتمدة في دول مجلس التعاون تظل وثيقة مهمة للحاجة للخارج.



وحول اعتماد الرخصة الكويتية الرقمية من قبل المقيمين خلال سفرهم الى دول الخليج على سبيل المثال، قال المصدر إن قرار النائب الأول واضح بهذا الخصوص، إذ أكد أن رخص السوق الصادرة عن بلدانهم يحق لهم التنقل بها، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومنذ سنوات ربطت الحصول على رخصة سوق كويتية بوجود رخصة سوق صادرة من بلد المقيم ويتم توثيقها من قبل سفارة المقيم و«الخارجية الكويتية» قبل اعتمادها من الإدارة العامة للمرور ومنحه رخصة سوق.