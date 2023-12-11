قدم النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي: فيما يتعلق ببرنامج جدار الحماية الخاص بحفظ البيانات الرئيسية في وزارة التربية



نص السؤال



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - يرجى تزويدي باسم الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية على توريد وتشغيل اجهزة جدار الحماية (FIREWALL) الخاصة بأمن غرفة البيانات الرئيسية في وزارة التربية، مع تزويدي بنسخة من التعاقد المبرم معها وتاريخ توقيعه وتاريخ انتهائه.



2 - هل التعاقد المبرم مع الشركة المنفذة لذلك البرنامج تم عرضه على الجهات الرقابية وأخذ الموافقات عليه؟ اذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الموافقات.



3 - يرجى تزويدي بعدد الموظفين العاملين على تنفيذ ذلك البرنامج. مع تزويدي بالمؤهلات الخاصة بالمهندس أو المستشار المسؤول عن إدارة تلك الأجهزة بحسب العقد، مع تزويدي بنسخة من كشف الحضور والانصراف الخاص به.



4 - هل أجهزة جدار الحماية (FIREWALL) الخاصة بأمن غرفة البيانات الرئيسية في وزارة التربية تعمل بشكل سليم دون مشاكل وأعطال؟



5 - اذا كانت هناك اعطال متكررة للاجهزة طوال فترة العقد، ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتفادي تلك الاعطال؟ وما الاجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة فيما يتعلق بالإخلالات الواردة منها حيال تنفيذ العقد، يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاجراءات المتخذة ضدها.



6 - ما أسباب عدم استبدال الاجهزة التي تكررت بها الاعطال او التي لا تعمل؟



7 - يرجى تزويدي بعدد الاجهزة التي تعمل في الوقت الحالي، وهل توجد اجهزة احتياطية للعمل بموجبها في حالة تعطل الاجهزة الرئيسية على حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد؟



8 - هل قامت الوزارة بالاستعانة بشركة أخرى لتركيب اجهزة بديلة مؤقتة دون تعاقد رسمي؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فما السند القانوني لذلك؟



9 - يرجى تزويدي بنسخة من جميع التقارير الفنية الدورية للأجهزة المذكورة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ توجيه السؤال.



10 - هل توجد مناقصة بديلة مطروحة لتزويد الوزارة بالخدمات والاجهزة الخاصة بحماية البيانات الرئيسية الخاصة بها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ فما التاريخ المتوقع لطرح تلك المناقصة؟



11 - اذا كانت المناقصة البديلة في مرحلة الترسية؟ هل اوصت الوزارة بالترسية على نفس الشركة صاحبة العقد الحالي؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب فكيف توصي الوزارة بترسية المناقصة البديلة على نفس الشركة على الرغم من عدم اهليتها لادارة امن وحماية غرفة البيانات الرئيسية بالوزارة مع كثرة الاخلالات والأعطال من قبلها خلال تنفيذ العقد الحالي؟