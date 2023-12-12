«العمادة» حريصة على تذليل عقبات الطلبة من ذوي الإعاقة لتيسير تحصيلهم الدراسي

لا تأخير بصرف مكافأة التخصص النادر للطلبة وتجهيز الكشوف قبل رصد الدرجات النهائية

تكريم أوائل الطلبة سنوياً برعاية الوزير ومنحهم 1200 دينار مكافأة مالية تقديراً لتفوقهم

التعدي باللفظ والمشاجرات والهتافات والتجمعات في الانتخابات أبرز القضايا لدى العمادة

ثامر السليم



أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت أ.د.جاسم الحمدان ان اجمالي عدد المستفيدين من صندوق الطلبة 34500 طالب وطالبة، حيث تصرف المكافأة الاجتماعية 200 دينار للطالب الكويتي وأبناء الكويتيات، وللطالب الكويتي المتزوج من كويتية بمبلغ 350 دينارا، مشيرا الى ان الجامعة تتكفل بصرف مكافأة للطلبة غير الكويتيين وعددهم 244 من خلال التعاون مع بيت الزكاة. وقال الحمدان في لقاء خاص مع «الأنباء» انه لا توجد واسطة او ومحسوبية في التشغيل الطلابي بالعمادة، حيث ينحصر دور عمادة شؤون الطلبة على الوساطة ما بين الطالب ومراكز العمل التي تقوم بتشغيله، مؤكدا انه لا يتم استبعاد اي طالب تتوافر فيه تلك الشروط، وللطالب الحق بتقديم شكوى لعميد شؤون الطلبة في حال شعر بأي ظلم أو تجاوز وقع عليه. وأشار الى ان العمادة تكرم أوائل الطلبة سنويا تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ قيمتها 1200دينار لكل متفوق، نافيا تأخر صرف مكافأة التخصص النادر للطلبة، حيث يتم الصرف بعد صدور قرار المدير ويتم تجهيز الكشوف قبل رصد الدرجات النهائية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن عمادة شؤون الطلبة؟



٭ تتولى العمادة الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بشؤون الطلبة أثناء دراستهم الجامعية، وذلك من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجونها ومن أبرزها الشؤون الدراسية، وشؤون الإسكان، والرعاية الاجتماعية، والأنشطة الثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، والرياضية وصقل المهارات الشخصية، وتقديم برامج ورعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لطلبة المنح الدراسية من الوافدين.



وتهدف العمادة إلى الإسهام في إعداد الشباب الجامعي لتتحقق له الشخصية المتوازنة المتكاملة وتوعية الشباب الجامعي وتقوية شعورهم بالانتماء إلى وطنهم بالإضافة الى توفير الرعاية الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والرياضية، والعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ولطلبة المنح الدراسية من الوافدين بالإضافة الى تنمية وصقل طاقات الشباب الجامعي ومواهبهم وتوظيفها في عمل مثمر مع الإفادة من أوقات الفراغ وحسن توجيهها.



لذا نجد أن رسالة العمادة تتجلى في تقديم خدمة متميزة لطلبة الجامعة، وأما الفئات المستهدفة فهي طلبة الجامعة في جميع المستويات الدراسية البكالوريوس والدراسات العليا، حيث تقوم العمادة بمسؤوليتها تجاه الطلبة في مجالين أساسيين هما الأنشطة الطلابية وتتضمن الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والرياضية والتدريب وتنمية المهارات، والخدمات الطلابية وتتمثل في خدمة الطلبة في المجالات الدراسية والإسكان والتوجيه والإرشاد والإصدارات ورعاية طلبة المنح الدراسية من الوافدين.



ما الفئات المستفيدة من صندوق الطلبة؟ وكم الأعداد؟



٭ هناك صندوقان ماليان يتم صرف المكافآت والمساعدات المالية للطلبة من خلالهما الصندوق الأول تصرف منه المكافأة الاجتماعية بمبلغ 200 دينار للطالب الكويتي وأبناء الكويتيات، وتصرف المكافأة المالية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية بمبلغ 350 دينارا، وإجمالي عدد المستفيدين من هذا الصندوق بحسب آخر احصائية 34500 طالب وطالبة، اما الصندوق الثاني فقد تم انشاؤه بالتعاون مع بيت الزكاة، والمستفيدين منه هم طلبة جامعة الكويت غير الكويتيين، وبحسب آخر إحصائية، وعددهم 244 طالبا وطالبة.



حافز للتحصيل



ما رأيكم في المطالبات بعدم صرف المكافأة الطلابية لكل الطلبة وتخصيصها لمن هم بحاجة إليها فقط؟



٭ المكافأة الاجتماعية ليس الغرض منها الكف المادي للطالب وأسرته فقط وإنما هي مكافأة للطالب لاجتهاده دراسيا واستقلاليته ماديا كحافز للتحصيل الدراسي واستكمال دراسته الجامعية، لذلك لا نؤيد ذلك الرأي.



كيف تردون على من يقول إن هناك واسطة ومحسوبية في التشغيل الطلابي، ويتم استبعاد المستحقين؟



٭ دور عمادة شؤون الطلبة في التشغيل الطلابي يقتصر على الوساطة ما بين الطالب ومراكز العمل التي تقوم بتشغيله، وأيضا يقوم قسم التشغيل الطلابي والمعني بالتشغيل بحصر الساعات التي عمل بها الطالب لصرف مستحقاته المالية ولا يتدخل القسم باختيار طلبة التشغيل الطلابي، ولكن القسم يتابع ويراجع جميع بيانات الطلبة المراد تشغيلهم من مراكز العمل للتأكد من توافر شروط التشغيل ولا يتم استبعاد اي طالب تتوافر فيه تلك الشروط، وللطالب الحق بتقديم شكوى لعميد شؤون الطلبة في حال شعر بأي ظلم أو تجاوز وقع عليه.



احتياجات الطلبة



يعاني العديد من الطلبة من ذوي الإعاقة من عدم تذليل المصاعب والمعوقات أمامهم، خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، ماذا عن دور قسم ذوي الإعاقة من تلك المشكلات؟



٭ يقوم قسم ذوي الإعاقة بإدارة الرعاية الاجتماعية بتقديم الخدمات المختلفة للطلبة من ذوي الإعاقة ومنها الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي ومتابعة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم لتيسير التحصيل الدراسي للطالب، والقسم على تواصل دائم مع الكليات وأعضاء هيئة التدريس ويتم رفع تقرير صحي بحالة الطالب في كل فصل دراسي لجميع المواد لشرحها لدكتور المادة ويتم توضيح احتياجات الطالب داخل الفصل وكيفية التعامل مع نوع اعاقته.



كم عدد الطلاب ممن تشرف عليهم عمادة شؤون الطلبة ضمن المنح الدراسية ومن أي الدول؟ وهل من أنشطة تقام لهم؟



٭ عدد الطلاب والطالبات ممن تشرف عليهم عمادة شؤون الطلبة من المنح الدراسية 1456 من 89 دولة وطلبة المنح الدراسية يتمتعون بكافة الأنشطة المتاحة لهم بالجامعة التي تقدمها مختلف كليات وإدارات الجامعة منها الرياضية والثقافية والنقابية والاجتماعية، كما يشاركون ويمثلون جامعة الكويت في البطولات المحلية والدولية، كما تقام لهم أنشطة خاصة بإدارة الاسكان الطلابي وشئون الطلبة الوافدين (طلبة وطالبات) الهدف منها التعرف على الأماكن التاريخية والتراثية والثقافية في مختلف نواحي الدولة والتعرف على العادات والتقاليد بالكويت وترويح النفس للطالب وهناك دورات تدريبية وفعاليات لاكتساب الطالب مهارات جديدة وتنمية القدرات لديهم.



مقاعد السفارات



ما حقيقة قيام بعض السفارات بتقديم بشكوى بعد حرمان عدد من طلابهم من المقاعد المخصصة لهم؟



٭ لم يتم حرمان أي جهة من المقاعد المخصصة لها وكل الجهات التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة المحددة للقبول والتسجيل تم اعتماد وقبول ترشيحاتها ويدرس طلبتهم حاليا بجامعة الكويت.



كم اجمالي المنح الدراسية التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة؟



٭ 413 مقعدا لدراسة البكالوريوس في جامعة الكويت و240 مقعدا في مركز تدريس اللغات.



من وجهة نظرك، ما دور إدارة الإرشاد الأكاديمي؟ وهل تقوم بدورها بالشكل المطلوب أم أن هناك أسبابا تدفع الطلبة للتأخر في التخرج؟



٭ الهدف الأساسي لإدارة الإرشاد الاكاديمي هو الارتقاء بالمستوي العام للتوجيه والإرشاد في جامعة الكويت لخدمة الطالب الجامعي، وإحداث نقلة في مجال الإرشاد الطلابي وتوطيد صلة تواصل بين الطلبة والجهات المعنية في الإرشاد، وهذا يتم من خلال العديد من البرامج التي تقول بها الإدارة من عمل زيارات للفصول الدراسية لتوعية الطلبة بالنظم واللوائح التي تهم الطالب في مسيرته الدراسية، وعمل المعارض الإرشادية التوعوية إضافة إلى الإرشاد الاستباقي الوقائي للمرحلة الثانوية عبر المشاركة في المعارض التي تنظمها المناطق التعليمية، إضافة إلى التنسيق باستقبال زيارات مدرسية للجامعة، كما تقام العديد من الورش للمهتمين بالتوجيه والإرشاد والمجال الإرشادي مثل مكاتب التوجيه والإرشاد في الكليات ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الطالب.



ومن ناحية أخرى تقاس الكثير من الأمور التي تعترض الطالب بعمل وتوزيع الاستبانات لمعرفة مدى استفادة الطالب الجامعي من دور إدارة الإرشاد الاكاديمي، أما فيما يخص تأخر الطالب في التخرج فهذا يعود للطالب نفسه ومدى اهتمامه بدراسته، هناك مقترح إنشاء وحدة التفوق الدراسي مستقبلا يستفيد الطالب الجامعي من برامجها والارتفاع بدراجاته عبر مسيرته الجامعية، مما يؤدي إلى تقليل عدد المنذرين.



هناك لوم على إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في العمادة لقلة الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها فما ردكم على ذلك؟



٭ تحرص الإدارة على إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة ثقافيا وفنيا، حيث يقوم كل مشرف ومشرفة في الكليات بتنظيم الأنشطة المحددة بخطة عمل مسبقة، ودعوة الطلبة والطالبات عن طريق الايميل والاعلانات بالكلية وذلك للفصلين الدراسين الأول والثاني بمواقع مختلفة وأماكن تجمع الطلبة بأوقات الفراغ الدراسي يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.



أنشطة عديدة



ما الأنشطة الثقافية والفنية التي تم القيام بها؟



٭ قامت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بأكثر من 33 نشاطا بالفصل الأول منها يوم ثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية وورش عمل للطلبة بعنوان الحوكمة ومحاضرة تربوية دينية «كم ساعة تملك» مع الداعية طلال فاخر وكذلك احتفالية يوم المعلم العالمي تضمنت معرضا ثقافيا ورش عمل ومحاضرات ومعرضا ثقافيا علميا توعويا «كويت خضراء» وأيضا معرضا صحيا توعويا حول سرطان الثدي وورش عمل للطلبة بعنوان «الحوكمة» بالإضافة الى معرض علمي لرصد ظاهرة خسوف القمر ومعرض طبي تراثي ومحاضرة أدبية بالإضافة الى احتفالية يوم العيون العالمي ومعرض صحي توعوي ومحاضرة توعوية عن التنمر بالإضافة الى الملتقى الثقافي الصحي لمجتمع خال من الأمراض غير المعدية ومحاضرة دينية توعوية ومعرض فني للطالب محمد قاسم وكذلك رحلة تصوير المباركية ومعرض طلابي لمرسم كلية الهندسة والبترول بالإضافة الى معرض فني أكتوبر الوردي، كما تمت استضافة كل من الخطاط بدر ناصر والفنانة مضاوي عادل، وتمت المشاركة بمؤتمر دمج ذوي الإعاقة، وإقامة معرض «فن تحت الأنقاض» تضامنا مع غزة ومعرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة الى ندوة الصم وتعليم الموسيقى وندوة «المسرح بين الموهبة والابداع».



كما تمت إقامة رحلة تصوير معماري لمباني الشدادية ومعرض عن فلسطين، وورشة للفنان أحمد مقيم، وحملة بيئية توعوية تطوعية تنظيف البيئة بالإضافة الى معرض ثقافي تراثي بعنوان «الحلي الأثرية في الكويت» والملتقى الثقافي الصحي لمجتمع خال من الامراض غير المعدية ومعرض توعوي عن المخدرات.



رعاية وزير التربية



أين العمادة من رعاية الطلبة المتفوقين؟ وهل يتم حثهم وتشجيعهم؟



٭ من منطلق رعاية الطلبة المتفوقين وتشجيعهم فتكرم عمادة شؤون الطلبة أوائل الطلبة في حفل أوائل الطلبة المتفوقين سنويا تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ قيمتها 1200 دينار لكل متفوق، كما تصرف مكافآت مالية للطلبة المتفوقين في نهاية كل فصل دراسي تبلغ قيمتها 250 دينارا أو عام جامعي لكليات نظام السنوات تبلغ قيمتها 500 دينار تكريما وتحفيزا لهم.



وينشط القسم بتوعية الطلبة بشروط وضوابط التفوق لتشجيعهم على ذلك عن طريق المشاركة في المعارض الإرشادية وحضور المحاضرات في بداية كل فصل.



ما الأسباب وراء تأخر صرف مكافأة التخصص النادر؟



٭ لا يوجد تأخر في الصرف، وإنما تأخذ الإجراءات المطلوبة وقتها الطبيعي، حيث تصرف مكافأة التخصص النادر بعد صدور قرار الصرف من مدير الجامعة، ويقوم القسم بتجهيز كشوف الصرف قبل رصد الدرجات النهائية.



متى يمكن تسكين المناصب الشاغرة في العمادة؟



٭ يتم ذلك بعد الإعلان عنها من إدارة التطوير الإداري والتدريب، ومن ثم إجراء المقابلات مع المتقدمين لاختيار الأنسب وفق ما ورد في الإعلان عنها.



ما أبرز القضايا والشكاوى الطلابية التي تعاملت مها عمادة شؤون الطلبة؟



٭ التعدي اللفظي والتعدي بالضرب وكذلك تشويه السمعة والاستفزاز بالإضافة الى المشاحنات والمشاجرات من قبل بعض الطلبة والهتافات والتجمعات في فترة انتخابات الجمعيات العلمية.



يحتاج الطلبة إلى توعية نقابية، فهل لعمادة شؤون الطلبة دور في هذا الأمر؟



٭ للقسم النقابي دور مهم من خلال الدورة النقابية التي يقيمها كل سنة، وأيضا من خلال التوعية الإعلامية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة.



ما الأسباب التي أدت إلى تأخير اعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية؟



٭ تم الإعلان عنها بعد اعتماد تشكيلها قبل وقت كاف من بدء العملية الانتخابية الطلابية، ولم يكن هناك أي تأخير.



توعية إعلامية



من وجهة نظرك كيف يمكن القضاء على المظاهر السلبية في الانتخابات؟



٭ عن طريق حملة توعوية إعلامية من قبل اللجنة الإعلامية المشرفة على انتخابات الجامعة لتعزيز الوحدة الوطنية واتخاذ مبدأ العلاج الوقائي، حيث تمت لقاءات متعددة مع المرشحين ومندوبي القوائم والتنبيه على ضرورة التمسك بأسس الوحدة الوطنية الطلابية، والتوقيع على ميثاق تعزيز الوحدة الوطنية



هل هناك أنشطة رياضية تقوم بها العمادة؟



٭ نعم، هناك أنشطة رياضية ويتم تنفيذ جميع الأنشطة الرياضية من خلال الأقسام التابعة لإدارة الأنشطة الرياضية وهي قسم الاشراف الرياضي الطلابي (طلاب) وقسم الاشراف الرياضي الطلابي (طالبات)، بالإضافة الى قسم الأنشطة التطوعية والجوالة.