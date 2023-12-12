وجه النائب أسامة الزيد 3 أسئلة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء السؤال الأول منها كما يلي: يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم تبلغ مكافآت فرق العمل واللجان بالوزارة 2022/2023، وهل هناك ملاحظات من الجهات الرقابية على المبالغ التي صرفت للمكافآت؟



2 ـ هل صرفت الوزارة بدل تذاكر 2022/2023 نقدا خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 958 لسنة 2017؟ يرجى تزويدي بالمحاضر المعنية.



3 ـ كشف الأسعار للتذاكر المصروفة لكل بعثة على حدة، وما السند القانوني الذي اتخذته الوزارة نحو صرف تلك التذاكر؟



4 ـ كيفية التحقق من استحقاق عضو البعثة وأفراد أسرته والمرخص بسفرهم لشرط الإقامة، وما مدى التزام الوزارة بذلك؟



5 ـ ما تفسير شرط الإقامة لدى الوزارة؟



6 ـ محاضر اعتماد جداول الأسعار. وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل اتخذ أي إجراء من الوزارة حيال فحص السجلات المحاسبية ومتابعة حركة التسجيل أولا بأول ومطابقة السجلات مع الاستمارات والتحقق من صحة قيد البيانات؟



2 ـ هل التزمت الوزارة باللوائح والتعليمات المالية وذلك فيما يخص تسوية حسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية؟



3 ـ هل تابعت الوزارة الديون المستحقة للحكومة واتخذت الإجراءات المالية والقانونية لتحصيلها؟



4 ـ هل سجلت البيانات بالسجلات المحاسبية واقع المعاملات المالية؟



5 ـ هل نسق مع القطاعات والإدارات المعنية بوزارة المالية لإدراج اعتمادات مالية كافية بمشروع ميزانية الوزارة للسنوات اللاحقة حتى تتمكن الوزارة من تسوية حسابات الأصول المعنية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات.



6 ـ هل تتطابق أرصدة حسابات الطوابع المالية والنقدية بالصندوق مع المخرج الآلي لنظم إدارة مالية للحكومة GFMIS؟



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية العامة من وجوب إجراء فحص دوري (شهري ـ ربع سنوي) لحسابات الأصول والخصوم بأنواعها؟ يرجى تزويدي بالتقارير، إن وجدت.



2 ـ هل تابعت الوزارة حساباتها أولا بأول، وهل تم عمل التسويات اللازمة والخاصة بالسنوات المالية السابقة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقارير اللازمة.



3 ـ هل تبين ظهور مبالغ من بعض حسابات الوزارة عكس طبيعتها سواء مدينة أو دائنة، وهل تمت معالجتها محاسبيا؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقارير اللازمة.



4 ـ هل خالفت الوزارة قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي)؟



5 ـ هل التزمت الوزارة بقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022/2023 بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد)؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقارير اللازمة.



6 ـ هل اتخذت الوزارة إجراءات مالية وقانونية لتحصيل مستحقاتها لدى الغير ومتابعة ومراجعة السجلات المحاسبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمحاضر الإجراءات.



7 ـ هل اتخذت الإجراءات المحاسبية اللازمة لتسوية السجلات الخاصة بالحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية؟