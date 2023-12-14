عاطف رمضان



أكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة حصل على موافقة بالترسية وبصدد توقيع ممارسة أعمال الصيانة لمبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في صبحان تتضمن اعمال الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والصيانة التجهيزية لجميع انظمة وأجهزة ومعدات المبنى والأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية بما يضمن أن تكون جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مبنى المركز الحكومي صالحة دائما وتعمل بكفاءة.



وأضافت المصادر أن الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث م. إيمان العمر حرصت على سرعة معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام (2023/2022) من خلال طرح وترسية تلك الممارسة ليتم تطوير ورفع كفاءة أنظمة التهوية في المختبرات ومعالجة ملاحظات السلامة حفاظا على سلامة موظفي القطاع ولخلق بيئة عمل آمنه.