بعث الأب يسى زكريا راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك ببرقية تعزية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع عفوه ورضاه.



وأعرب يسى عن بالغ المواساة وخاص التعازي لأسرة آل الصباح الكرام، ولعموم الشعب الكويتي العزيز، ولكل الأمتين العربية والإسلامية في رحيل فقيد الوطن بعد مسيرة زاخرة بالعمل الدؤوب والإنجاز والعفو التسامح.



وأضاف: «نشاطر أهل الكويت الأوفياء في هذا المصاب الأليم، ونبتهل إلى الرحمن الرحيم في ملكوته وسمائه أن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان لوفاة فقيد الأمة العربية، الذي كان لا يتوانى في خدمتها، وأن يديم على الكويت وشعبها الحبيب وافر الأمن والعز والأمان».