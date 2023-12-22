دعاء خطاب

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طرح الفنان يوسف العماني أغنية وطنية تحت عنوان «أرض الطموح» من إنتاج سبيكر للإنتاج الفني، كلمات عبدالله العماني، ألحان يوسف العماني، توزيع مكس ماستر عبدالله العماني، تم التسجيل في ستديوهات Omanis إشراف عادل العماني، كمنجات قروب المحبة، كورال قروب الكويت، غيتارات Y.o، الكليب إشراف محمد القطان، إخراج سلمان العباسي.

بدوره، هنأ الفنان يوسف العماني مملكة البحرين قيادة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، وأوضح خلال حديثه مع جريدة «الأنباء» أن الأغنية كان من المفترض أن يتم إطلاقها بتاريخ 16 ديسمبر تزامنا مع الأعياد الوطنية ولكن مع وفاة سمو أمير الكويت رحمه الله، تم تأجيلها إلى اليوم الجمعة.

وثمن العماني دور منصة سبيكر المنتجة للأغنية، مؤكدا أنها شركة رائدة ومتميزة ساعدت على تقديم العمل الفني بطريقة مبتكرة ومختلفة مع إيقاعات شبابية وسهلة الحفظ.

واحتفلت البحرين، بالذكرى 24 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، محفوفة بمشاعر الحب والامتنان للقائد.

وتحل الذكرى في وقت يجني الشعب البحريني ثمار الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية التي تشهدها بلادهم على مختلف الأصعدة.