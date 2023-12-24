وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والمتعلقة بشبهات الفساد الإداري، والمالي خلال العامين السابقين.



2 ـ الإجراءات المتبعة التي اتخذتها الهيئة فيما يخص تلك البلاغات.



3 ـ كم عدد البلاغات التي أحيلت للنيابة العامة بعد استيفاء الإجراءات؟



4 ـ كشف بعدد الدورات التوعوية المقدمة من الهيئة لمختلف أجهزة الدولة خلال العامين السابقين.



كما وجه سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د. جاسم الاستاد جاء كما يلي:



لعل أحد أهم محاور استجواب وزيرة الأشغال العامة السابقة هو مشروع إصلاحات الطرق وصيانتها، وغياب المؤشرات وبوادر البدء في إصلاحها مازالت قائمة، الأمر الذي يتسبب بمعاناة المواطن والمقيم، واستمرار تعريض أرواحهم للخطر، ناهيك عن الأضرار المادية الجسيمة للممتلكات، الأمر الذي يدفعنا لمتابعة هذا الملف مع رفضنا التام للتأخيرات غير المبررة أو البطء في التنفيذ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل هناك خطة زمنية واضحة للوزارة في البدء بمشروع معالجة وإصلاح الطرق السريعة والرئيسة والفرعية في كل المحافظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى يتوقع البدء فيها؟



2 ـ كم المدة الزمنية للعقود لجميع المحافظات؟



3 ـ كم التكلفة الإجمالية للمشاريع على مستوى المحافظات؟



4 ـ صورة ضوئية لعقود مشاريع الإصلاحات وكذلك صورة ضوئية للخطة الزمنية.



5 ـ هل هناك خطط بديلة في حال فشل الخطة الرئيسة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية للخطط البديلة.



6 ـ صورة ضوئية من كشف الصيانة الدوري مبينا فيه رقم الطريق وتاريخ عمل الصيانة فيه.