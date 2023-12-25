وجه النائب فهد المسعود سؤالا مشتركا إلى 13 وزيرا، هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الصحة، ووزير الخارجية، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، ونص على ما يلي:



في الوقت الذي بلغت دول المنطقة مراحل متقدمة من التحول الرقمي، مازلنا في الكويت نعاني بطئا في عملية التحول الرقمي الكامل رغم أهميته ودوره في تطوير النهج الذي تتبعه وزارات الدولة وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها في إدارة عملياتها وتقديم خدماتها، وأهميته كذلك في الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الوقت والجهد على المواطنين.



ورغم الوعود الحكومية السابقة في شأن التحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مبدأ الحكومة الذكية التي تعمل على مدار الساعة في خدمة المواطنين والمقيمين مازالت الكثير من الخدمات في بعض الوزارات تقدم بالأسلوب التقليدي «الورقي» أو بعضها نصف رقمي رغم ما تملكه الدولة من إمكانات وكوادر وطنية قادرة على استخدام تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الخدمات التي تقدمها وزاراتكم والجهات التابعة لكم للجمهور؟ مع بيان آلية تقديمها إن كانت رقمية أي يمكن لصاحب العلاقة تقديمها ومتابعتها بشكل كامل من غير حضور، أو رقمية بشكل جزئي أي إن جزءا من المعاملة رقمي، وجزءا منها يتطلب الحضور، وتقليدية أي مازالت المعاملة ورقية، مع بيان تبعية الخدمات لأي إدارة في وزاراتكم او الجهات التابعة لكم.



2 ـ هل توجد وحدة للتواصل مع الجمهور عن بعد في وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم في حال وجود أي خلل تقني؟



3 ـ هل يوجد فريق أو جهة معنية بحصر خدمات وزاراتكم والجهات التابعة لكم وتحويلها رقميا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان تاريخ تأسيس الفريق، وإرفاق الأسماء وصفتهم وتقرير الأعمال التي تمت، وما الجهاز البرمجي الذي يطور خدمات الوزارات والجهات التابعة لكم إلى خدمات رقمية؟ مع بيان الأسماء والمؤهلات والخبرات؟



4 ـ ما إجراءات وزاراتكم والجهات التابعة لكم لحفظ بيانات المستفيدين من الخدمات الرقمية والتقليدية؟