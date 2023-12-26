بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن واقعة عمل إجراء تجميلي لطفلة في إحدى العيادات التابعة للقطاع الصحي الأهلي، تفيد وزارة الصحة عن تشكيل فريق تفتيش عبر إدارة التراخيص الصحية، للتحقيق فيما تم تداوله، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق الأصول العلمية والفنية، ومراعاة الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، والوقوف على مواءمة ما ورد في مقطع الفيديو مع قانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وقواعد وشروط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، والإطار المنظم للحصول على الموافقة المستنيرة.