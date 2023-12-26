طلب تزويده بصورة عن جميع قرارات التعيين لمناصب نائب المدير



وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص ونظرا لموافقة مؤسسة البترول الكويتية على دخول الهيئة العامة للبيئة طرفا في فحص عينات المشتقات النفطية بدلا عن شركة البترول الوطنية الكويتية وبناء على اعتماد بعض المختبرات الخاصة المؤهلة لدى الهيئة لوحظ زيادة في تصدير المشتقات النفطية (ديزل)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما بروتوكول التعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للبيئة للسماح لهم بفحص عينات المشتقات النفطية بدلا عن شركة البترول الوطنية الكويتية؟



2 - إحصائية عن صادرات الشركات للمشتقات النفطية عن آخر 5 سنوات.



3 - أسماء المختبرات الخاصة المؤهلة لدى الهيئة العامة للبيئة والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة الفحص.



4 - إحصائية بأسماء الشركات والمصانع التي تبين من نتيجة فحص العينات أنها تحتوي على ديزل مقيد تصديره.



5 - ما الإجراءات المتخذة من الهيئة العامة للبيئة بعد ظهور النتائج بأن العينات عبارة عن ديزل؟



6 - ما دور الهيئة العامة للصناعة بوقف (الكوتا) أو سحب تراخيص الشركات أو المصانع التي تهرب الديزل؟



كما وجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



تعد المشتقات النفطية من الثروات التي تسعى الدولة إلى المحافظة عليها واستغلالها بما يكفل موارد الدولة ودخلها القومي، لذا سعت الدولة إلى تقييد تصديرها وفق ضوابط وشروط حددتها عن طريق مؤسسة البترول الكويتية، وقد نمى إلى علمي تهريب شركات عدة الديزل والمشتقات النفطية والتي تعد هدرا للأموال العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - أسماء المصانع المسموح لها بتصدير الديزل والمشتقات النفطية إلى خارج الكويت.



2 - التراخيص الممنوحة من الهيئة العامة للصناعة للمصانع لتصدير المشتقات النفطية والديزل وخط الإنتاج.



3 - قيمة الدعم المقدم للمصانع مقابل تصدير الديزل.



4 - ما المواد التي تصنع في المصانع وكمياتها في السوق المحلي؟



5 - أماكن وجود المصانع التي تتم الموافقة لها على تصدير الديزل.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الوظائف القيادية في الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة العامة للجمارك؟



2 - كم عدد الوظائف القيادية الشاغرة اعتبارا من توليكم الإشراف على الإدارة العامة للجمارك حتى تاريخ ورود السؤال؟



3 - ما سبب توجهكم إلى الطلب من مجلس الوزراء استثناء تعيين قياديين بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد بالإدارة العامة للجمارك من خارج الجهة؟



4 - كم عدد مديري الإدارات بالإدارة العامة للجمارك الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الوظائف القيادية؟ وهل عرضت أسماؤهم عليكم لعمل الإجراءات المتبعة لتعيين القياديين تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء؟



5 - كم عدد القياديين الذين عينوا بالإدارة العامة للجمارك من تاريخ توليكم الإشراف على الإدارة حتى تاريخ ورود السؤال، والدرجات التي عينوا عليها (وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد) ومناصبهم؟ وما الشروط التي استثنوا منها لتعيينهم في هذه المناصب؟ وما طريقة شغلهم للوظيفة؟



6 - ما الأسس والمعايير التي اتبعتموها في اختياركم لشاغلي الوظائف المشار إليها في البند السابق؟



7 - صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي والإداري لمكتب مدير عام الجمارك.



8 - صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي والإداري للمناصب القيادية في الإدارة العامة للجمارك.



9 - صورة ضوئية عن جميع قرارات التعيين لمناصب نائب المدير ووكلائه ومديري الإدارات.