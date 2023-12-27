

استرجعت الفنانة سلاف فواخرجي ذكرى والدتها الراحلة ابتسام ديب، في عيد ميلادها، بكلمات مؤثرة، تؤكد فيها عدم شعورها بالأمان والاطمئنان منذ رحيلها.



ونشرت سلاف صورة لوالدتها على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن اشتياقها الكبير لها، مشيرة إلى أنها تحاول استحضارها إلى ذاكرتها في كل دقيقة من يومها، متمنية لها الرحمة والمغفرة، وكتبت: «بعدد الدقائق في يومي أستجمع روحي في زجاجة عطرك التي تلازمني، وأستحضر روحك الساكنة بي، أغمض عيني فأسمع صوت ضحكتك، وأعصر مخيلتي لأرى تفاصيلك فأستعيد وجهك، برقته وقوته، وأكونه بدمع يحس ولا يرى».



وختمت سلاف منشورها، مؤكدة عدم شعورها بالاطمئنان منذ رحيل والدتها، قائلة: «أعود في تلك اللحظة إلى طفولتي، وأرمي عليها متاعبي، وأشعر بالاطمئنان بوجودها، أنا أبحث عن طريق لأطمئن، ولم أجده بعد، يا أمي حبيبتي».