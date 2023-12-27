في إطار حرص ومراقبة وزارة الصحة على سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق القواعد والأصول المنظمة لممارسة المهن الطبية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإغلاق إحدى عيادات الجلدية والتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب يعمل بها عن العمل، وإحالة ما ورد من مخالفات إلى جهاز المسؤولية الطبية. وأفادت الوزارة بأن القرار جاء بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي قد شكل للتحقق من حادثة ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي قد رصد عددا من المخالفات، وفقا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.