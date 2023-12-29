

أعلنت شركة الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في إجراء التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الكويت، عن بدء أحدث عروضها الترويجية المذهلة والتي تمنح فيها عملاءها فرصة ربح 20000 دولار.



والعرض الذي انطلق في 18 الجاري يستمر لمدة شهرين ويشارك فيه كل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويلات مالية معها إلى أي دولة في العالم، وسيتم اختيار 20 فائزا في سحبين على مدى فترة العرض يحصل كل منهم على 1000 دولار.



وتسعى شركة الملا للصيرفة من خلال هذا العرض إلى توجيه الشكر لعملائها الأوفياء لثقتهم المتنامية بخدماتها السهلة والسريعة والآمنة وإلى تشجيع العملاء الجدد على الاستفادة من هذه الخدمات، خاصة أن فرص الربح تزداد كلما ازداد عدد المعاملات التي ينجزها العميل سواء من خلال أفرع الشركة الـ 114 في أنحاء الكويت أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو مكائن الخدمة الذاتية.



وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ 20 على صفحات التواصل الاجتماعي للشركة.