

تخوض الفنانة يسرا اللوزي بطولة مسلسل «صلة رحم» أمام الفنان إياد نصار، إذ تعاقدت عليه في الأمتار الأخيرة لتشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.



ويأتي تعاقد اللوزي لتكون بديلة للفنانة إنجي المقدم بعد اعتذارها عن عدم المشاركة بسبب «ظروف خاصة»، وقد أكدت المقدم أنها لن ترتبط ببطولة أي عمل فني خلال الفترة الحالية، وقالت في تصريحات إعلامية إنها مشغولة بقضاء الوقت مع أسرتها وممارسة الرياضة وتطوير قدراتها.



ولم تكن يسرا اللوزي هي البطلة الأولى المرشحة للمشاركة في المسلسل أمام إياد نصار، فقد كان من المفترض أن تشارك بدلا منها ريهام عبدالغفور، ولكن لظروف وفاة والدها الفنان أشرف عبدالغفور، اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل لتحل بدلا منها إنجي المقدم، لتعتذر هي الأخرى، ليتم الاستقرار أخيرا على يسرا اللوزي.



وتقدم اللوزي في مسلسل «صلة رحم» شخصية تدعى «ناريمان»، وهي معالجة نفسية تشرف على علاج إياد نصار ثم تقبل الزواج منه ويرفض شقيقها تلك الزيجة، ويكون غير راض عنها، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب يسرا وإياد كل من: أسماء أبواليزيد، علي الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.