م.الطشة: حريصون على متابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة لتلبية الاحتياجات لمختلف مرافق الوزارة



في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، تفقد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة م.عبدالعزيز الطشة مركز الاتصال 151 التابع لإدارة خدمة المواطن بالوزارة.



وأشار م.الطشة إلى انتظام سير العمل داخل المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة في استقبال والرد على مختلف الاستفسارات للمواطنين والمقيمين الكرام، مثمنا جهود كافة القائمين على تقديم خدمات المركز.



كما تفقد م.الطشة مراقبة الغسيل لمفروشات المنشآت الصحية، وقد اطلع على آلية العمل ومراحله ومعايير الجودة المتبعة.



هذا، وقد أكد م.الطشة تطبيق المواصفات القياسية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية خلال مراحل غسيل وتعقيم المفروشات، والتي لا تدخر الوزارة جهدا في توفير احدث المعدات الخاصة بهذا الشأن.



وأكد الحرص على متابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة لتلبية الاحتياجات لمختلف مرافق الوزارة بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال فترة عطلة رأس السنة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمراجعين الكرام، وفق المعايير المطلوبة.