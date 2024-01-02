

وجه النائب فهد المسعود سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نمى إلى علمي تعيين عضو هيئة تدريب في قسم علم النفس في كلية التربية الأساسية من دون حصولها على موافقة القسم العلمي فما الأساس القانوني في إصدار ذلك القرار؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار التعيين.



2 - هل سبق إيفاد من عينت للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه وألغيت بعثتها بعد الحصول على درجة الماجستير فقط؟ يرجى تزويدي بقرار الإيفاد وشهادة المذكورة.



3 - هل تقدمت بطلب إعادة التعيين ورفض القسم العلمي الطلب؟ يرجى تزويدي بكتاب التظلم الذي تقدمت به وجميع محاضر لجنة التعيينات في قسم علم النفس.



4 - ما الفترة الزمنية منذ فترة إلغاء بعثة المذكورة وطلب إعادة التعيين؟ يرجى تزويدي بلوائح البعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



5 - هل أصدر مدير الهيئة قرار التعيين من دون الحصول على موافقة القسم العلمي وكلية التربية الأساسية؟ وكيف وفرت درجة مالية للحصول على مثل تلك الدرجات الوظيفية؟



6 - هل أصدر مدير الهيئة قرارين بالتعيين في التاريخ نفسه ورقم القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل توجد حالات مماثلة ولا تتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارين.



7 - هل كلف رئيس قسم علم النفس في شهر مايو الماضي وتقدم بطلب التقاعد وحصل على مزايا مالية رغم عدم تعيينه بالأصالة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب فترة التكليف وكتاب التقاعد.



8 - هل للمدير العام تفويض بالتعيين من دون الرجوع إلى القسم العلمي أو الكلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بقرار التفويض.



9 - ما معايير شغل الوظائف الإشرافية؟ وهل خضع المتقدمون لمعايير المفاضلة؟ وهل يوجد أكثر من متقدم على الوظيفة نفسها؟ يرجى تزويدي بجميع القرارات التي صدرت بالتعيين والسير الذاتية للمتقدمين.



10 - نمى إلى علمي عدم اجتياز مدير الهيئة اختبار القيادة من مجلس الخدمة المدنية، فما أساس تعيينه بصفة مدير عام للهيئة؟ وهل سبق له أن عمل في الجانب الإداري ثم انتقل إلى قطاع التدريب ثم حصل على بعثة للدكتوراه من قسم المناهج في كلية التربية الأساسية؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لمدير الهيئة ومؤهلاته العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، وجميع قرارات تعيينه حتى صدور مرسومه مدير عام للهيئة.



11 - نمى إلى علمي أن الهيئة أعلنت عبر موقع التواصل الإلكتروني الخاص بها عن سحب إعلان التعيينات 2021/2020 و2022/2021 بسبب توصيات اللجنة الوزارية وذكرت في ردها على سؤال إدارة الفتوى والتشريع انه لا توجد توصيات في اجتماع مجلس الإدارة وإنما تقديم ملاحظات شفاهة، لذلك ما أسباب سحب إعلان التعيينات؟ وما الأساس الذي بناء عليه تعلن الهيئة عبر وسائل الإعلام عن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بسحب الإعلان وإرسال عكس ذلك إلى إدارة الفتوى والتشريع؟



كما وجه سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، جاء كما يلي:



نظرا لأهمية الدور الوطني الذي يؤديه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وإسهاماته في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية، وكذلك حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي تجاوزات في الجمعيات التعاونية.



ويعد اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية ركيزتين أساسيتين في بيع التجزئة وتوازن الأسعار والعمل الاجتماعي، وحيث إن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد تقدم باستقالة مسببة، الأمر الذي يترتب عليه الوقوف على أسباب الاستقالة ومعالجة أوجه الخلل والقصور حسبما ورد في كتاب الاستقالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما صحة تحديد موعد انتخابات الاتحاد في تاريخ 2023/12/24 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي للاتحاد في المواد 29،26،10،9،8 والذي يخالف مواعيد فتح باب الدعوة والترشح، وقد يؤدي إلى بطلان الانتخابات حال الطعن فيها؟



2 - ما صحة حرمان جمعية الشهداء التعاونية من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا بسبب تحديد موعد انتخابات الجمعية بعد موعد إغلاق باب الترشيح، الأمر الذي يعرض الانتخابات للبطلان؟



3 - ما حقيقة تدخل الوزارة في إجراءات الانتخابات من خلال التنسيق المباشر مع موظفي الاتحاد من دون علم الممثل القانوني وعدم استيفاء توقيعاته النهائية على صيغة ومواعيد إعلانات الانتخابات؟



4 - هل حددت الوزارة موعد انتخابات الاتحاد في اليوم ذاته الذي التف فيه رؤساء الجمعيات التعاونية حول الاتحاد، وتفويضه للقيام بمحاولة تخفيض الأسعار على المواطنين من خلال التفاوض مع الموردين وكبار المصنعين؟



5 - هل تلقت الوزارة طلبات ومقترحات من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتضمن دعم النشاط التعاوني وتطويره وتخفيض أسعار السلع في الجمعيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما عددها؟ وهل تم الرد على هذه الطلبات والمقترحات؟