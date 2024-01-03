محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت وشركة سبيتكو الهندسية الكويتية قامتا بإدخال النفط والغاز إلى منشأة الإنتاج الجوراسي 4 (JPF-4).



وقالت المصادر إن إدخال النفط والغاز في المرفق الجوراسي تم في 18 ديسمبر الماضي، مستبقا الموعد المحدد في الجدول الزمني المتعاقد عليه، وتمثل هذه الخطوة علامة بارزة في استراتيجية شركة نفط الكويت لتعزيز إنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف من مكامن النفط والغاز الجوراسية في البلاد.



وتمتلك شركة سبيتكو وتدير منشأة الإنتاج الجوراسي الثالثة التي تعمل بالفعل، بالإضافة إلى منشأة 4 التي يجري تشغيلها.



وقد أرست شركة نفط الكويت العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار لمشروع مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 على شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، بينما فازت شركة جيرة الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار لمشروع 5 في الشهر ذاته.



ويجري تطوير منشأة 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، بينما تقع المنشأة الثانية 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الشرق من المنشأة الأولى.



وقالت المجلة إن كلا المرفقين سيقوم باختبار ومعالجة والتعامل مع سوائل الآبار الهيدروكربونية الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز.



وتشمل هذه التكوينات الروضتين والصابرية وشمال غرب الروضتين وأم نقا وظبي وبحرة ومرات ونجمة سارجيلو، وغيرها من التكوينات في الحقول الجوراسية.



وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها.