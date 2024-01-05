هنأ عضو مجلس الأمة السابق د.حمود القعمر الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والحصول على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشيرا إلى أن الخلفية السياسية للشيخ د.محمد الصباح من شأنها أن تحمل طموحات وتطلعات المواطنين إلى ما نصبو إليه جميعا.



ووجه القعمر دعواته إلى الله تعالى من الأراضي المقدسة، حيث يؤدي مناسك العمرة، لرئيس الحكومة بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي يؤسس حاليا لمستقبل مشرق لوطننا الحبيب الكويت في جميع المجالات التنموية.



ودعا إلى ضرورة مساندة ودعم رئيس الوزراء في خطواته المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي والالتفاف حول كل ما فيه مصلحة الكويت، واعتبار خطاب صاحب السمو نبراسا ودليلا استرشاديا للمرحلة المقبلة، لاسيما في ظل أوضاع إقليمية تحتاج منا هذا التكاتف والتلاحم الوطني للحفاظ على الكويت بلد الخير والعطاء.