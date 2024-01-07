

أحمد الفضلي



انتهى الفنان القدير جاسم النبهان من تصوير كل مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «البيت الملعون» الذي يضم كوكبة من نجوم الدراما المحلية والخليجية وأسماء أخرى من الدراما العربية.



وذكر النبهان في تصريح لـ «الأنباء» انه ينتظر عرض أولى حلقات المسلسل الذي وصفه بالتجربة الجديدة والرائعة حيث سبق أن شاركه بالعديد من الأعمال التلفزيون لكن عملا يحمل طابع الرعب ستكون تجربته الأولى من خلال هذا المسلسل.



وفيما يتعلق بتوقيت عرض العمل والنجوم المشاركين، أفاد النبهان بأنه سيعرض عبر احدى المنصات الإلكترونية لكونه من 10 حلقات، مشيرا الى أن العمل من إنتاج جمال سنان، ومن تأليف الكاتبة نجاة حسين، ويشهد مشاركة كوكبة من النجوم، أبرزهم الفنانة القديرة هدى حسين والنجم خالد أمين وأحمد إيراج وريم أرحمة وفرح الصراف وناصر عباس وقحطان القحطاني، وغيرهم من نجوم الدراما الخليجية، وكذلك يشهد العمل مشاركة نجوم عرب، أمثال باسم مغنية وعلي منيمنة وسعيد سرحان وفادي أبي سمرا وسينتيا صاموئيل، وغيرهم من النجوم.