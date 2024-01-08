حنان عبدالمعبود



أكد مدير اكاديمية «هايدو» (كان) الذراع الرياضية لحملة «كان» التوعوية لمكافحة مرض السرطان، عبدالله الصالح اهمية ممارسة الرياضة نظرا لدورها المهم على الصحة بشكل عام ولمكافحة السرطان بشكل خاص.



وأوضح الصالح ان بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن النشاط الرياضي المستمر يساعد على تخفيض نسبة خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك تقلل من خطر الانتكاس لبعض أنواع السرطان، لافتا الى انها تعمل على تقوية العضلات والمفاصل واستعادة رشاقة بدنية بشكل أسرع، مشيرا الى ان الرياضة تعمل على محاربة القلق.



ولفت إلى انه في هذا الإطار فإن اكاديمية «هايدو» (كان) مستمرة في انشطة دوري كرة القدم للهواة الكويتي السادس الذي نظم تحت رعاية شيخ المعلقين خالد الحربان على ملاعب منطقة السرة التابعة للهيئة العامة للرياضة، ويستمر حتى يوم الخميس 7 فبراير 2024 بمشاركة 14 فرقة تتصدرها فرقة «هايدو» (كان)، منها: انسبير، ماركر، انجليز، فيكتوز وولف فوت، وغيرها من فرق الهواة، فيشارك في هذا الحدث أكثر من 520 لاعبا، لافتا الى ان الدوري المقام للسنة السادسة على التوالي يستهدف المساهمة في رفع معدل التوعية من الأمراض السرطانية والحد من مخاطرها، والكشف المبكر لها ما يسفر عن ارتفاع نسب الشفاء.



وثمن الصالح إطلاق حملة «كان» التوعوية لمكافحة مرض السرطان هذا النشاط الرياضي المهم، الذي من خلاله يتعلم الشباب كيفية شغل أوقات فراغهم بالرياضة بصورة سليمة، والاستفادة مما تعكسه من إيجابية على نمط حياتهم، وقال إن حملة «كان» قد حرصت على الربط بين الرياضة وعوامل المخاطرة من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان، ذلك أن الرياضة تشكل حجر الأساس من خلال إبعاد الشباب عن عوامل المخاطرة التي تسبب تقليل المناعة والإصابة بالأمراض، مشيرا الى أن التدخين أبرز عوامل المخاطرة، والرياضة تساعد على الإقلاع عنه، كما شدد على ضرورة الاقلاع عن التدخين، لاسيما انه يقلل من إمكانيات الجهاز المناعي لدى الانسان مما يسهم في صعوبة محاربة الأمراض، كما أن الرياضة تقوم بإفراز هرمونات السعادة التي تجعل الإنسان مقبلا على الحياة ومستمتعا بها.



واختتم معربا عن امتنانه لما تبذله الهيئة العامة للشباب والرياضة ليخرج الدوري بالصورة التي يقام بها الآن، والخدمة المتميزة لرعاية الرياضة والشباب، ودعم الرياضة الكويتية بشكل عام.