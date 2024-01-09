لجنة مشتركة بين «الداخلية» و«القوى العاملة» و«التجارة» للتفتيش على مكاتب الاستقدام

وزير التجارة: الحد الأقصى للاستقدام شاملاً تذكرة السفر 750 ديناراً لعمالة آسيا و575 للأفارقة



بشرى شعبان



دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة المواطنين الى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات



الـK-Net فقط، وكذلك تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بالأسعار المعلنة أو عدم التعامل بالـ K-Net وذلك بسرعة التواصل مع الخط المباشر للهيئة العامة للقوى العاملة 96966595، والخط المباشر لوزارة التجارة 135 لتقديم شكواهم في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 الصادر في 7 يناير 2024.



وأكدت الجهتان أنهما بصدد تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وذلك حماية وضمانا لحقوق المواطنين.



وفي سياق متصل، كان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أصدر قرارا بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية (شامل تذكرة السفر).



وقالت «التجارة»، في بيان صحافي، إن القرار جاء بناء على تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتلبية للتوصيات المرفوعة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الشأن.



وأوضحت أنه بموجب القرار يبلغ الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية من دول آسيا 750 دينارا شاملا التذكرة و575 دينارا لاستقدام العامل المنزلي من دول أفريقيا و350 دينارا للجواز الخاص المقدم من الكفيل. وأفاد بأن «القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل».