

سماح جمال



كشف الكاتب محمد النشمي لـ «الأنباء» عن دخوله السباق الرمضاني بمسلسل «ملفات منسية» من تأليفه وإخراج مناف عبدال، وبطولة الفنانة شجون والفنان عبدالله بوشهري، مرام، غرور، الفنان العراقي محمد هاشم، حسن عبدال، محمد المنصوري، أبرار البدر، والفنانة المصرية شيماء سيف.



وقال محمد النشمي: المسلسل تدور أحداثه في حقبة السبعينيات، والقصة مستوحاة من جرائم اختطاف الفتيات التي وقعت في الكويت خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وهذه الظاهرة للأسف أنها ما زالت تتكرر حتى يومنا هذا.



وإذا كان متخوفا من العمل كونه يناقش أحداثا واقعية وتاريخية تتطلب البحث والتدقيق، قال: فكرة هذا العمل كانت في بالي منذ 4 سنوات، لكنها كانت مؤجلة لجرأتها وكنت متخوفا من ردة فعل الناس، بالإضافة إلى تكلفتها الإنتاجية المرتفعة حتى أصل لكتابتها في 30 حلقة، ولكن المخرج مناف عبدال شجعني وأعجب بالفكرة، وبحكم الثنائية الناجحة بيننا تشجعت على تقديم العمل.



وأعرب النشمي عن سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه لأول مرة بالفنانة شجون ويعتبر ثالث عمل يجمعه مع الفنان عبدالله بوشهري، وتحدث قائلا: سعيد بأن يجتمع هذا الثنائي الموهوب والمحبوب في عمل من كتابتي.