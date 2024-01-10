نواب يصدرون بياناً يطالبون فيه «الخارجية» بدعم والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني



سامح عبدالحفيظ



رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور. وقال السعدون: نظرا لاستقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بقبول استقالتها، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم (أمس)، لذلك ترفع الجلسة إلى يومي 16 و17 يناير الجاري. وبعد رفع الجلسة شدد النائب داود معرفي على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبينا أن صحة انعقاد الجلسات تكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وأكد معرفي ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي. وقال: إن عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، ولن يمر في المرة المقبلة. وأشار إلى وجود خارطة تشريعية اتفقت عليها الأغلبية من النواب، وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى بعدم حضور الحكومة. وأكد ضرورة عدم تعطيل مصالح المواطنين، لاسيما أن الحكومة قد يكون أمامها متسع من الوقت كي تتشكل وقد تأخذ وقتا كبيرا قد يصل إلى أشهر، فلا يوجد ما يقيدها في التشكيل، مضيفا أنه من غير المقبول انتظار المواطنين حتى تتشكل الحكومة وتعطيل مصالحهم.



وأمس، أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة بيانا يطالبون فيه وزارة الخارجية بضرورة دعم والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، مشيرين إلى أن البيان يأتي استمرارا للتضامن الكويتي مع الحق الفلسطيني وتنفيذا لتوصيات المجلس في جلسته الخاصة التي عقدت في 1 نوفمبر 2023.