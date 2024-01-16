

يحتل نجم منتخب الكاميرون السابق صامويل إيتو صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية على مر العصور بـ 18 هدفا، أحرزها خلال مشاركته في 6 نسخ متتالية من الكرنفال الأفريقي الأكبر، وتضم القائمة التاريخية لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف العديد من نجوم القارة الأفريقية، حيث تضم أسطورة نيجيريا رشيدي يكيني بـ 13 هدفا، و«الفرعون» المصري حسن الشاذلي بـ 12 هدفا، والهداف المصري حسام حسن بـ 11 هدفا، ونجم كوت ديفوار ديديه دروغبا بـ 11 هدفا، فيما يحتل المركز الثاني في القائمة التاريخية للهدافين نجم كوت ديفوار لوران بوكو برصيد 14 هدفا.



ويبدو رقم النجم الكاميروني بعيد المنال على مهاجمي النسختة الـ 34 للبطولة الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار من 13 يناير حتى 11 فبراير، ولعل من الصعوبة بمكان دخول نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح القائمة المختصرة للهدافين التاريخيين لأكبر البطولات الأفريقية، حيث سجل هدفه السادس أمس من الأول، في مشاركته الرابعة في كأس الأمم الأفريقية فقط.