داود معرفي: المادتان 97 و116 من الدستور لا تشترطان حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات ومستمر في المطالبة بعقدها في غياب الوزراء



ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - فرحان الشمري



رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس أمس لعدم حضور الحكومة. وقال السعدون: أبلغني نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن الحكومة لن تحضر الجلسة نظرا لاستقالتها، وترفع الجلسة إلى اليوم المقرر 6 و7 فبراير.



من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ستتم معالجتها وحلها.



وقال المويزري إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الجاري على 80% ممن يشملهم القانون وباقي 20%، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100% سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له ما يتعلق بـ 5 فقط.



وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشكلات والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة، وستتم معالجتهما.



وأوضح المويزري أنه بالنسبة لأصحاب الباب الخامس المستحقين، ستتم معالجة كل الشكاوى والمشكلات بعد تطبيق القانون 100%.



من جهته، قال النائب داود معرفي إن المادتين 97 و116 من الدستور لا تشترطان حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات، مؤكدا استمرار مطالبته بعقد الجلسات في غياب الحكومة.