

بيروت ـ داود رمال



واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته الديبلوماسية الدولية والعربية خلال مشاركته في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس في سويسرا.



وشدد رئيس الحكومة خلال هذه الاجتماعات على «أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع تمهيدا للعودة الى البحث في حل سلمي من خلال الاعتراف بالحق الفلسطيني بالعيش في وطن آمن».



ودعا ميقاتي «الدول الفاعلة الى الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية».



وجدد «تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي رقم 1701 وسائر القرارات الدولية»، مطالبا «بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملا والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949».



وكان رئيس الحكومة اجتمع في هذا الإطار مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، كما اجتمع مع رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان.



وعقد ميقاتي اجتماعات مع كل من رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء تونس أحمد الحشاني، ورئيس وزراء باكستان أنوار الحق كاكر، ورئيس وزراء هولندا مارك روته.



والتقى رئيس الحكومة كلا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وووزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ.