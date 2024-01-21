محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا، أن الجمعيات التعاونية هي خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، نافيا أي توجيه بخصخصتها.



وقال في تصريح صحافي ردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حل جميع الجمعيات التعاونية: لم يتم إبلاغنا بأي توجه بهذا الشأن من قبل أي جهة، نافيا جميع ما تم تداوله في هذا الشأن.



وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية تعتبر أموالا خاصة للمساهمين يختارون من خلالها من يمثلهم بإدارتها، حيث إن هناك قوانين منظمة لذلك، رافضا أن يتم التنازل عن الدور الذي تقوم به تحت أي مبرر.



ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ذو طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، حيث إنها لا تبحث عن الربح بوجه خاص بل تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها المساهمون بالمنطقة. وقال إن هذه التجربة الاجتماعية تعتبر من أنجح التجارب على مستوى البلد، وعلى المستوى الخليجي والعربي وحتى الإقليمي، والكثير من الدول تطلع على التجربة وتريد الاستفادة منها، حيث إننا يجب أن نهتم ونطور هذه التجربة بدلا من محاربتها.