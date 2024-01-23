أسامة أبو السعود



قامت رابطة أطباء الأسنان المصريين التابعة لجمعية أطباء الأسنان الكويتية بتنظيم اليوم العلمي الثاني تحت عنوان «إستراتيجيات مغايرة فعالة للحفاظ على الأسنان» شارك فيه العديد من أطباء الأسنان من مختلف التخصصات حيث حرصوا على التطرق لمختلف التخصصات التي تساعد على الحفاظ على بنية وكفاءة الأسنان.



كما حرصت الرابطة على التعاون ولأول مرة مع الرابطة التعليمية لبرنامج البورد الكويتي، حيث قام د.محمد الشمري ود.محمد يعقوب دشتي بإلقاء محاضرات مميزة لاقت استحسان الحضور كما كان هناك تعاون ولأول مرة مع رابطة أطباء الأسنان الهندية التابعة لجمعية أطباء الأسنان الكويتية حيث قام الدكتور Sreekrishnan Nair أخصائي التقويم بإلقاء محاضرة مميزة. بالإضافة الى كفاءات مصرية شاركت بتقديم خبرات جديدة وعرض صور للحالات المعالجة بالاستراتيجيات الجديدة مثل د.ياسر توفيق والمصنف الرابع عشر على مستوى العالم في تخصص sport dentistry ود.سامح شعبان الذي لبى الدعوة خصيصا من مصر للمشاركة في إلقاء محاضرة ود.عمرو الديب اخصائي علاج العصب ود.مني عثمان التي قامت بافتتاح اليوم العلمي بأولى المحاضرات المميزة.



وحرصت أيضا العديد من الشركات الطبية على رعاية هذا اليوم اضافة الى شركة زين للاتصالات وبنك بوبيان.



وقامت مؤسسة ورئيسة الرابطة السيدة د.شيرين عادل بإلقاء كلمة ترحيب وشكر للحضور وللمشاركة وتكريم المحاضرين والشركات واختتم بتقديم هدايا وجوائز قيمة مقدمة من الشركات الراعية والمشاركة.