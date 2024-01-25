

قال مدرب موريتانيا القمري أمير عبدو الذي قاد «المرابطون» لتحقيق فوزهم الأول في البطولة والأول أيضا على الجزائر بعد 11 مباراة بفضل هدف محمد ديلاهي يالي بالدقيقة (37): «آمنا بأنفسنا وحققنا ما أردناه. فخور بما حققه اللاعبون. ما حققناه حتى الآن يعد إنجازا».



وأوضح عبدو: «كنا جاهزين للمباراة بهذا السيناريو». وأضاف: «تحديدا وبكل صراحة سجلنا هدفا وبكل تأكيد بعد ذلك كان يجب أن نصمد أمام هذا الفريق القوي على المستويين الفردي والجماعي».



وستذهب موريتانيا إلى أبيدجان لملاقاة إحدى أبرز مفاجآت البطولة وهو منتخب الرأس الأخضر في ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في 29 يناير.



وقال عبدو: «قلت للاعبين، خذوا كل ما هو إيجابي من المباراتين الماضيتين، وتحلوا بالانضباط الذي التزمنا به أمام بوركينا فاسو خلال مباراة الجزائر، وستكون النهاية سعيدة، وذلك ما حدث».



وأضاف: «بداية المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا درسنا أسلوب المنتخب الجزائري بعدها، وطالبنا اللاعبين بعدها بالتقدم إلى الأمام، واستغللنا الخلل الموجود في خط الدفاع، ونجحنا في تسجيل الهدف». وواصل: «لقد أحرجنا المنتخب الجزائري، خاصة عندما يحاول التقدم إلى الأمام، وأرغمناه على ارتكاب الأخطاء، ونجحنا في صنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الثاني».