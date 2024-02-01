بشرى شعبان

بناء على الدعوة التى تلقاها الاتحاد الكويتى لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من الاتحاد الفلبينى لمرافقتهم لزيارة مقر إدارة العمالة المهاجرة في وزارة العمل الفلبينية بمنطقة (EDSA) ولقاء القائم بأعمال وزير القوى المهاجرة HANS CACDAC فقد قام وفد من الاتحاد مثله عبدالعزيز العلي مستشارالاتحاد، وعلي شموه أمين السر وخالد القلاف بمقابلة الوزير.



وبين الوزير آخر ماتوصلت إليه المناقشات فيما يخص عملية استقدام العمالة المنزلية وأثنى على جهود وزارة الخارجية بالكويت والهيئة العامة للقوى العاملة أثناء المناقشات وكانت الاجتماعات بين الطرفين ذات نتائج إيجابية ومثمرة.



وأفاد الوزير بأن الجهود حاليًا منصبة على إنهاء مذكرة التفاهم بين الدولتين للوصول إلى الحل الأمثل لعملية الاستقدام، وقد استغرق هذا الاجتماع قرابة ثلاث ساعات وأثنى وزير القوى المهاجرة بالتعاون بين الاتحادين الكويتى والفلبيني والعلاقات الطيبة بين الطرفين وسعيهما لحل المشاكل الطارئة ومساعدة الدولتين فى عملية الاستقدام.



وأوضح مستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي والهدف من الزيارة هو تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية الى الكويت بما يهدف الى مصلحة المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وإمكانية تسريع عملية الاستقدام وخصوصًا بأن شهر رمضان الكريم على الأبواب، وقد إنتهى الاجتماع بالتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين وعلى الجهود المشتركة من الدولتين وفي القريب العاجل سيتم عمل مذكرة التفاهم لإنهاء إجراءات استقدام العمالة المنزلية.