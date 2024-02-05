ما كيفية تقييم الحاجة الفعلية إلى أي خبرة ناقصة في المجال الطبي؟

هل يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاحتياج عدد حالات الكويتيين؟

كيف يحدد المعاش الذي لا بد أن يتقاضاه أصحاب الخبرة زيادة أو نقصاناً؟

كم عدد الأطباء الذين تم تعيينهم على بند المعاشات الاستثنائية؟



وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نصت المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والتعديلات عليه على أن: «..ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجرى أي عمل تجاري معها..»، وعليه يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الحالية ممن لديهم تعاقدات مباشرة مع الجمعيات التي يديرون أعمالها.



2- ما الآلية التي تجريها الوزارة لضمان تطبيق نص المادة السابقة على أعضاء مجالس الإدارات؟ وهل تراقب الوزارة عقود الجمعيات التعاونية لضمان تطبيق القانون على الأعضاء؟



3- هل أفصح أي من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الحاليين عن حالة تعارض مصالح وفق قانون منع تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالعدد لكل جمعية على حدة.



كما وجهت بوشهري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، جاء كما يلي:



إلحاقا بسؤالنا رقم 2023_03051_kna المؤرخ 2023/8/10 الموجه لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن أسماء الشركات التي طلب أن يطبق عليها نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والإجابة الواردة عن السؤال، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من مخاطبات الجهات الحكومية الطالبة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفع الجزاءات عن الشركات الواردة في نص المادة 85 من قانون المناقصات العامة من تاريخ 1 يناير 2020 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، مع بيان موافقة الجهاز على تلك الطلبات من عدمه.



2- هل توجد طلبات من الجهات الحكومية بتطبيق نص المادة 85 من قانون المناقصات العامة على شركات ولم يعرضها الجهاز في اجتماعاته أو يتخذ فيها قرارا خلال الفترة المشار إليها في البند 1 من السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها مع بيان أسباب عدم مناقشتها.



ووجهت سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كيفية تقييم الحاجة إلى أي خبرة ناقصة في المجال الطبي في الكويت؟ الرجاء تزويدي بآلية التقييم مع الدلائل العلمية الثابتة التي اعتمدت عليها هذه الآلية في تحديد النقص وشدة الحاجة.



2- ما الإحصائيات والدراسات التي تبنى عليها هذه الحاجة على سبيل المثال وليس الحصر وهل تعتمد على العلاج بالخارج والأعداد التي ترسل للعلاج بالخارج أم أن هناك إحصائيات مختلفة؟ وإن كانت هناك إحصائية فما هي؟ وما مدى مصداقيتها ودرجة اعتمادها علميا وعالميا؟ الرجاء تزويدي بهذه البيانات والإحصائيات التي من شأنها توضيح هذا الاستفسار.



3- هل يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في آلية تحديد الاحتياج عدد حالات الكويتيين من الوافدين ومدى إنتاجية التدخل العلاجي في هذه الحالات لرفع مستوى جودة الحياة وإنتاج الفرد في المجتمع سواء أكان كويتيا أم غير كويتي؟ مع تزويدي بكل هذه الإحصائيات وآلية المتابعة للتأكد من جودة الحياة وإنتاجية الفرد سواء كان كويتيا أم غير كويتي.



4- هل يؤخذ في الحسبان النسب العالمية للأنواع المختلفة من التخصصات آخذين بعين الاعتبار نسبة المرض والتعداد إلى عدد الأطباء بمختلف المستويات الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالبروتوكول والنسب المعمول بهما خصوصا في التخصصات ذات المعاشات الاستثنائية، وآلية التطبيق والمتابعة للتأكد من الالتزام بهذه النسب لكل التخصصات الطبية ومنع البطالة المقنعة، وأيضا تزويدي بالنسب العالمية المعتمدة من المؤسسات العالمية.



5- هل تتم متابعة هؤلاء الخبرات من حيث الإنتاجية وجودة الإنتاجية والانعكاسات الإيجابية في تقليل نسب العلاج بالخارج أو تعليم الطاقم المحلي ونقل هذه الخبرات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع التقارير التي تثبت جدوى هذا البرنامج وإنتاجيته، بما في ذلك من تقارير من معهد الكويت للاختصاصات الطبية يوثق التدريب المتقدم على أيدي هؤلاء الخبراء.



6- كيف يحدد المعاش الذي لا بد أن يتقاضاه أصحاب الخبرة؟ وما الأساس الذي تبنى عليه المفاضلة في زيادة أو تقليل الراتب الشهري لهذه الخبرات؟



7- هل هناك أطباء كويتيون يتقاضون معاشات أقل من هؤلاء الأطباء الذين عينوا على بند الرواتب الاستثنائية مع العلم أن كلا الفريقين يوفرون الخدمات الصحية ذاتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب جلب هذه الخبرات؟



8- كم عدد الأطباء الذين عينوا على بند المعاشات الاستثنائية؟ وما المعايير التي على أساسها اختير هؤلاء دون غيرهم؟ وهل أجريت مقابلات شخصية من متخصصين كويتيين؟ وهل كان هناك إعلان في الدول المتقدمة المعروفة بتوفير خدمات محددة استثنائية وخدمات ذات جودة عالية وعلى أساسه اختير هؤلاء الأطباء؟ مع تزويدي بالإعلانات والمجلات العالمية التي أعلن فيها وتزويدي بالسير الذاتية التفصيلية والمحاضر التفصيلية لهذه المقابلات.



9- ما عدد المرضى الكويتيين وغير الكويتيين الذين قدمت خدمات طبية متقدمة من جانب هؤلاء الأطباء المستثنين من سلم الرواتب؟ وما عوائد هذه الخدمات صحيا وماليا مع تزويدي بكل الوثائق والإحصائيات التفصيلية التي تثبت جدوى هذا البرنامج للمرضى الكويتيين؟



10- هل هناك فريق متخصص ذو خبرة وعلم في متابعة أداء هذه الخبرات يجري دراسات دورية ومراجعات واستبيانات ذات معايير واضحة مبنية على أساس أعداد الحالات ونوعيتها والجودة والمحصلة النهائية والتي على أساسها يستمر هذا البرنامج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأعضاء الفريق وسيرهم الذاتية وآلية المتابعة ومحاضر اجتماعاتهم وما نتج عنها من توصيات.



11- هل أعدت الوزارة تقييما أو دراسات واضحة عن طريق فرق متخصصة تبين بشكل واضح القصور ومدى تأثيره على الخدمات الصحية والحاجة الماسة للخبرات لسد هذا القصور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع الوثائق الدالة على ذلك.



12- هل هناك دراسات تبين أن سد هذا القصور في الخدمات الصحية يعد توفيرا ماديا على ميزانية الدولة عند مقارنته مع الاستعانة بنظام العلاج بالخارج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك.



13- ما الخدمات الصحية المختلفة والمتفرقة والمتقدمة سواء أكانت عمليات جراحية أم برامج تدريبية أم برامج علاجية متقدمة أجراها هؤلاء الخبراء في مختلف مستشفيات وزارة الصحة؟ مع تزويدي بسجل تفصيلي لعدد الحالات، ونوعها، ودرجة التعقيد موثق من القياديين المسؤولين عن متابعة أداء هذه الخبرات لجميع الحالات التي عالجوها، كل على حدة.



14- هل هناك تنسيق مع المؤسسة التعليمية في وزارة الصحة المتمثلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالنسبة إلى أوجه النقص في مختلف التخصصات الطبية والتشجيع على الابتعاث إلى المراكز المتقدمة لاكتساب الخبرات والتعليم والتدريب المتقدم لسد النقص الموجود في الخدمات الصحية؟ وإن كان هناك تنسيق فهل توجد دراسات أجراها المعهد أو الوزارة تبين التخصصات الناقصة وآلية التشجيع والأعداد التي يجب أن تبعث لسد هذا النقص؟ يرجى تزويدي بكل ما يثبت هذا التعاون والتقييم الميداني المستمر وعدد المبتعثين.



15- هل لمعهد الاختصاصات الطبية دور في توفير الدورات التدريبية لمختلف الأطباء سواء في داخل الكويت أو خارج الكويت لسد هذا النقص في التخصصات المختلفة؟ وإن كان له دور هل هناك دور للخبراء الذين استعنتم بهم على بند المعاشات الاستثنائية في هذا التدريب والتطوير وكيفية تقييم منتجات هذه البرامج التدريبية من هؤلاء المستعان بهم؟ مع تزويدي بما يثبت هذا الدور من مذكرات ومحاضر ومخرجات وغيره من أدوات التقييم الأكاديمية.



16- هل أعدت وزارة الصحة دراسات مبنية على النسب العالمية من حيث عدد الأطباء بمختلف المستويات في مختلف التخصصات الطبية آخذين بعين الاعتبار الطاقة والقوي العاملة في برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية سنويا بالإضافة إلى نسبة الأمراض المختلفة وحدوثها وانتشارها والتركيبة السكانية والفئة العمرية وعلم الأوبئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك من دراسات وإحصائيات.



17- هل رفعت مذكرات وتوصيات بخصوص أي من هذه الدراسات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.



18- هل هناك أطباء كويتيون يتقاضون معاشات استثنائية؟ وإن كان هناك أطباء، ما أعدادهم؟ وما تخصصاتهم؟ وما المعايير التي بنيت عليها تلك المعاشات الاستثنائية؟ وإن كان هناك من يستحق هذه المعاشات ولم يعط إلى هذا اليوم يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الأطباء وأساس هذا التمايز والتفاضل والتفرقة.



19- هل ساهمت هذه الخبرات ذوو المعاشات الاستثنائية في تطوير الجانب البحثي والأكاديمي من معايير رقي الخدمات الصحية سواء بإعداد الأبحاث أو نوعية الأبحاث أو تثقيف وتطوير وتدريب الطاقم الطبي الكويتي على أهمية وعمل الأبحاث ومساعدته على نشر هذه الأبحاث في مجلات عالمية؟ إن كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بالتفاصيل والأبحاث.



20- هل هناك معايير واضحة ونظام نقاط علمي معتمد يحدد على أساسه المعاش الاستثنائي المناسب لأي من هذه الخبرات؟ إن كان الجواب بالإيجاب فالرجاء تزويدي بآلية وتفاصيل هذا النظام والمسطرة الثابتة.



21- هل هناك من هو على بند المعاشات الاستثنائية ويعمل على اكتساب الخبرة بالعمل مع الطاقات الكويتية الموعودة والمتميزة كمساعد للحالات وليس من ينقل الخبرة؟



22- هل تشارك هذه الخبرات الاستثنائية في لجان العلاج بالخارج؟ إن كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمحاضر التي تثبت ذلك، وهل أرسلت حالات للعلاج بالخارج من قبلهم أو أرسلت حالات في التخصص الاستثنائي نفسه لهؤلاء الأطباء بعلمهم أو من دون علمهم أو البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطباء؟ إن كان الجواب بالإيجاب فما الأسباب؟