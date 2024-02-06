وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي جاء كما يـــلي:



في تاريخ 2018/5/21 وافق المجلس البلدي في قراره رقم (ل ق م ا ب/2018/6/93) على طلب تخصيص أرض للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمساحة تبلغ 4500 متر مربع، لبناء مقر رسمي للهيئة، ورغم تسلم الأرض بتاريخ 2019/3/26، ومرور نحو 4 سنوات و9 أشهر، لاتــزال الأرض على حالها من دون أي استغلال أو إنجاز، في حين تلجأ الهيئة إلى استئجار 3 مقـــار في مواقع مختلفة، منها مقر في قصر السيــــف بوابة 6، ومقر في برج التحرير، ومقر ثالث في برج تجاري في العاصمة بمبالغ باهظة ترهق ميزانية الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما سبب التأخر في إنشاء مقر للهيئة العامة للاتصــــالات وتقنية المعلومــــات؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وما العراقيل التي تواجه إطلاق هذا المشروع بعد مرور كل هـــذه السنـــوات؟



(2) هل أبرمت الهيئة عقود استئجار خارجية لتوفير مقار عمل لموظفيها منذ تاريخ تسلــــم الأرض المخصصة لهـــا؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود، وما قيمة المبالغ التي تدفعها الهيئة سنويا مقابل توفير هذه المقار؟



(3) لماذا لــــم تلجأ الهيئـــة إلى استئجار مقار في مبـــان تعود ملكيتهــــا إلى الدولــــة؟