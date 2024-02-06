وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



لما كان فيروس الإنفلونزا «أ» نوع H1N1 وبشكل عام ما يسمى إنفلونزا الخنازير مرض وجب الانتباه والاستعداد له والذي أصبح ينتشر ويتكرر في دولة الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما فيروس الإنفلونزا «أ» نوع H1N1 (إنفلونزا الخنازير) وكيف يصل إلى الكويت؟ وما طــرق الوقايــة منه؟



2 - ما الإجراءات المتخذة والاحترازية لتحقيق مناعة مجتمعية ولصد الفيروس من الدخول إلى دولة الكويت؟



3 - هل لديكم أجهزة تراقب انتشار المرض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الأجهزة؟



4 - ما الأدوية التي تعالج المرض؟ وما المتوافر منها في وزارة الصحة الكويتية؟



5 - نمى إلى علمي أن هناك نقصا شديدا في الدواء المعالج للمرض في دولة الكويت، فما الأسباب وما الحلـــول التي ستوفرونهــا؟



6 - هل اجتمعتم لبحث أسباب المشكلة والمعوقات والآثار والحلول؟ وهل كان من بينها موضوع توافر الدواء والعلاج اللازم؟



7 - ما المختبرات التي تفحص الفيروس؟ وما المدة التي تستغرقها تلك المختبرات لإظهار النتائج؟



8 - ما الإجراءات المتبعة لتقييم المسافرين الواصلين إلى الكويت من احتمال إصابتهم بمــــرض إنفلونـــزا الخنازير؟



9 - كم عدد الإصابات بالمرض التي سجلتها الوزارة منذ 1-11-2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



10 - هل دواء Tamiflu متوافر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الكمية المتوافرة منه؟ وما الشركة الموفرة للدواء محليا والشركة العالمية المصدرة له؟



11 - هل يوجد تقييم لمدى انتشار مرض إنفلونزا الخنازير مع بيان عدد الحالات لهذا المرض في الأشهر الثلاثة الماضية وآلية تعامل الوزارة مع المرض وهل توجد لدى وزارة الصحة آلية للتقييم والتعامل مع انتشار عدد من الأمراض المعدية بشكل عام؟ مع موافاتي بآليات التقييم والتصدي.



12 - ما إجراءات وزارة الصحة للوقاية والتصدي لمرض إنفلونزا الخنازير بصورة عامة وعلى طلاب وطالبات المدارس في محافظات الكويت كافة على وجه الخصوص؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان جاء كما يلي:



يعد منفذ العبدلي الحدودي المنفذ الوحيد بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق ويتطلب تضافر جهود جهات حكومية عدة لتأمينه وضمان عدم دخول أي ممنوعات أو مهربات من خلاله، وعليه نمى إلى علمي قيامكم بتوجيه الإدارة العامة للجمارك بإلغاء وعدم تمديد (عقد العبدلي)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب طلبكم إلغاء ورفض تمديد عقد العبدلي على الرغم من درايتكم بعدم مواءمة إلغاء العقد لما له من أهمية من تسيير الأعمال في منفذ العبدلي الحدودي؟



2 - ما وضع منفذ العبدلي الحدودي في ظل عدم وجود أي عقد لتشغيل أجهزة التفتيش للمركبات والبضائع؟



3 - ما الإجراءات المعمول بها حاليا في منفذ العبدلي الحدودي من حيث تفتيش المركبات أو البضائع أو حتى الأفراد؟



4 - كم عدد الضبطيات في منفذ العبدلي الحدودي من تاريخ إلغاء العقد حتى تاريخه؟